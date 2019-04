En la Asamblea se conformó nuevo grupo y no pasó resolución sobre Venezuela

LEA TAMBIÉN

Ocho asambleístas de distintas organizaciones políticas conforman un nuevo grupo en la Asamblea Nacional, a 14 días de su reorganización.

Lo componen Eliseo Azuero, Freddy Alarcón, María Mercedes Cuesta, Washington Paredes, Raúl Tello, Fernando Burbano, Rosa Verdesoto y Franco Romero.



La presentación del denominado Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) se dio la mañana de hoy, martes 30 de abril del 2019, en una rueda de prensa, aunque no acudieron ni Verdesoto ni Burbano.



Azuero manifestó que el objetivo es aportar a la reinstitucionalización del país, pero que no se prestarán a la desestabilización.



A su vez, plantearon consolidar una coalición con otras bancadas para reestructurar la Asamblea el 14 de mayo y garantizar que las comisiones sean integradas de manera integral.



El acto de presentación antecedió a la sesión del Pleno en la que fue posesionada la nueva titular de la Superintendencia de Bancos, Ruth Arregui Solano, designada por el Consejo transitorio.



En ese marco, Fernando Flores, asambleísta de Creo, planteó un pedido de cambio del orden del día para que la Asamblea apruebe una resolución de respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano y con el presidente interino de ese país, Juan Guaidó.



Sin embargo, la moción solo obtuvo 59 votos de 118 asambleístas presentes en el Pleno. Se necesitaban 70 votos y Creo cuestionó que legisladores correístas y morenistas de Alianza País (AP) votaran en contra o por la abstención.



“Es necesario que se recupere la democracia, Dios mediante de una forma pacífica, firme, pero estoy seguro que los venezolanos sabrán asumir los riesgos que esta etapa histórico de su país, requiere”, dijo Roberto Gómez, de Creo.



De su lado, Lenín Plaza, uno de los coordinadores de AP, sostuvo que el momento requiere “ir en defensa del pueblo de Venezuela no de ningún líder en particular”. Apuntó que si Nicolás Maduro “es un obstáculo para la paz, debe dar un paso al costado”.



A las afueras de la Embajada de Venezuela, en Quito, mientras tanto, hubo una manifestación de ciudadanos venezolanos en respaldo al presidente interino Juan Guaidó.