Asamblea aprobó a sus delegados para la comisión que designará a los nuevos jueces de la Corte Constitucional

La Asamblea Nacional aprobó la designación de dos representantes principales y dos suplentes para formar parte de la comisión que elegirá a los nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC).

Lo hizo la tarde de este martes 9 de octubre del 2018 en la sesión que desarrolló en Guayaquil, a propósito de los 198 años de Independencia de la ciudad.



El evento se desarrolló en el Museo Antropológico de Artes Contemporáneas (MAAC) y contó con la presencia de 97 de 137 asambleístas.



Con 61 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones se aprobó la moción que incluía a la doctora en Leyes, Amanda Páez Moreno; del doctor en jurisprudencia, Bercibal Rodríguez Fajardo; de la abogada y licenciada de ciencias jurídicas, Vanessa Aguirre Guzmán; y el doctor en jurisprudencia, Héctor Rojas Baca.



César Litardo, jefe de bancada de Alianza País (AP), fue el encargado de elevar la moción. Comentó que estas personas son preparadas y se analizó sus hojas de vida con base en la equidad de género.



Sin embargo, en la jornada se pidió un punto de aclaración. La asambleísta Silvia Salgado (PS-AP) pidió que esta resolución tenga como fundamento el artículo 434 en la Constitución. Ello corresponde a la capacidad y mandato que tiene la Asamblea de proponer una comisión calificadora que permita la designación.



Así, explicó, no procedía la fundamentación que había presentado Litardo respecto al mandato 5 que hace referencia a ello, puesto que esa norma es únicamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs). “Ese es su mandato, nosotros tenemos un mandato constitucional”.



Los que votaron en contra corresponden al bloque de la Revolución Ciudadana. La legisladora Marcela Aguiñaga, al final de la sesión, comentó que se opusieron porque están siendo coherentes con su discurso de que la propia consulta popular de febrero pasado era ilegítima.



Sobre los designados, afirmó que son personas desconocidas. “No veo juristas, académicos de renombre, es decir no se a quiénes se deban”, cuestionó.



Mientras, Wilma Andrade (ID) y Franco Romero (Independiente) son de los legisladores que se abstuvieron. Romero dijo que votó así porque no tuvo conocimiento de la moción. “No se ha consensuado con los demás bloques, ni legisladores, no he sabido de dónde surgió ese listado”.

Sin embargo, Litardo defendió los nombres porque fueron enviados en la convocatoria desde el día viernes pasado. “Hubo más de cuatro días para procesar los mismos”.