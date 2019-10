Comisión Legislativa de los Trabajadores elegirá el 2 de octubre al reemplazo de María José Carrión

LEA TAMBIÉN

Casi cinco meses después de no lograr quórum para sesionar, la asambleísta María José Carrión, de Alianza País (AP), presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Lo hizo este martes, 1 de octubre del 2019.

El oficio sobre su decisión se leyó hoy en el Pleno, cuando el socialcristiano Vicente Taiano, uno de los integrantes de la mesa, se disponía a presentar una moción para que la Legislatura le exija que dé un paso al costado.



"Considerando el nacimiento reciente de mi hijo y ejerciendo el derecho a la licencia por maternidad presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores", indicó Carrión en su carta.



En el hemiciclo hubo aplausos cuando el secretario terminó de leer el documento. Taiano retiró su propuesta de cambiar el orden del día de la sesión, pero sostuvo que estos temas no pueden "pasar por agache".

#Asamblea | Fausto Terán, asambleísta de Alianza País, es la opción para presidir la Comisión de Derechos de los Trabajadores, tras la renuncia de María José Carrión.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/az5HdYy4AZ — El Comercio (@elcomerciocom) October 1, 2019

"Estoy seguro que esta Asamblea no iba a permitir que una persona y que una Comisión lleve a la primera Función del Estado a un barranco (...). Como dama mis respetos, pero jamás un interés personal puede estar por encima de los derechos de los trabajadores", apuntó el legislador del PSC.



La vicepresidenta de la Comisión, Karina Arteaga (AP), enseguida firmó convocatorias a dos reuniones. Una de ellas se dará este miércoles 2 de octubre del 2019, a las 11:45, para designar un nuevo presidente. La otra será el jueves 3, a las 8:30, para definir las prioridades que tendrá esta mesa parlamentaria.



El oficialista Fausto Terán, quien junto con Arteaga le retiró su respaldo a Carrión hace dos semanas, comentó que goza de la confianza del resto de los integrantes para asumir la presidencia de la Comisión.



Carrión, por su lado, explicó a la prensa que renunciaba también, en segundo orden, "por la gobernabilidad de la Asamblea y permitir que la Comisión sesione". Antes de este anuncio se reunió en privado con el presidente de la Asamblea, César Litardo.



"Viene una reforma muy importante para los trabajadores y creo que es importante que la Comisión discuta esto; lo bueno para mí es que seré parte de la Comisión, más allá de presidirla o no, y eso va a permitir que los sectores que me han respaldado hasta este momento puedan tener su voz representada", dijo.



Carrión dio sus declaraciones, pero sin dar paso a preguntas, acompañada de sus coidearios Johana Cedeño y Alberto Arias, dos de los 12 miembros de la Comisión que la respaldaron en la Presidencia hasta el desenlace. También estuvo Ana Belén Marín (AP), integrante del Consejo de Administración de la Legislatura.



La Comisión no sesiona desde el 16 de mayo pasado cuando la Asamblea fue reorganizada para lo que resta de su periodo y asambleístas del PSC, Creo y el correísmo juntaron sus votos para impedir que sea designada como presidenta de la mesa, en su lugar nombraron a Vicente Taiano.



Poco después el CAL anuló la designación de Taiano y el Pleno la nombró como presidenta de esta instancia parlamentaria pese a la falta de respaldo de la mayoría de comisionados.



Un conflicto similar atraviesa la Comisión de Gobiernos Autónomos, en donde una mayoría de parlamentarios se niega a dar quórum a Héctor Yépez, asambleísta de Creo, como presidente de la mesa.