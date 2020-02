Los asaltos y robos violentos en el sector de La Carolina, norte de Quito, alarman a la comunidad

LEA TAMBIÉN

Los comerciantes, vecinos y oficinistas de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito, siguen consternados por el asesinato de Mariana, de 68 años. El sábado 1 de febrero del 2020, la ciudadana recibió dos disparos tras resistirse a un asalto en ese concurrido sector de la urbe.

La mañana de este lunes 3 de febrero, este Diario recorrió la zona. Las personas coinciden en que los robos y asaltos son frecuentes. La propietaria de un local ubicado en un centro comercial indicó que, en diciembre del 2019, un ladrón le arranchó la cartera. También unos desconocidos se hicieron pasar como clientes para hurtarle su teléfono.



“Mientras caminaba frente a la calle Japón, un hombre me tocó del hombro para distraerme. En esos momentos, otro tipo me arranchó el bolso. Me robaron USD 2 000”, recordó. En otras dos ocasiones le quitaron los móviles mientras cruzaba la calle.

La ciudadanía reclama que las zonas y calles aledañas al parque La Carolina se han convertido en focos de inseguridad. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Lo mismo le ocurrió a una de las empleadas de su negocio. Le robaron su celular con un cuchillo. Sucedió tras bajarse del bus en la parada.



Otras personas piden a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes. Un comerciante manifiesta que los robos se producen a toda hora. El día que falleció Mariana, él escuchó los disparos y luego observó que varias personas se ubicaron alrededor de la víctima.



“Hay arranche de teléfonos, de cadenas”, señala. Luego, los delincuentes huyen para esconderse en el parque La Carolina. Lo que más les preocupa a quienes trabajan y circulan en esa zona es que la muerte de Mariana se produjo a dos cuadras de la Comandancia General de la Policía Nacional.

Los robos a personas se incrementaron en el Distrito Metropolitano en un 2,5%. Desde enero hasta noviembre del 2019 se reportaron 6 161 casos. En el mismo período del 2018 fueron 6 011. Los días de mayor incidencia fueron el jueves y el viernes, en horas de 12:00 a 16:00.