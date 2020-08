Asaltos a panaderías en Quito fueron registrados en videos

LEA TAMBIÉN

Datos proporcionados por la Policía Nacional indican que, desde enero hasta julio del 2020, hubo 6 035 delitos en Quito, lo cual representa una baja del 31% con relación a los registros del mismo período del año pasado: 8786.

Pese a la reducción, los atracos ahora son más violentos, indica el general Fausto Salinas, comandante del Distrito Metropolitano. Ayer (18 de agosto del 2020) por la mañana se reportó un asalto e intento de robo a dos sucursales de una cadena de panaderías.



La propietaria de ese negocio, Amparo (nombre protegido), contó que en apenas nueve minutos los delincuentes llegaron a los dos locales para atracar.



A continuación su testimonio:



“Ayer, nosotros abrimos nuestras sucursales a las 06:00 como lo hacemos normalmente. A las 06:15, como se observa en las imágenes, las dos chicas que trabajan con nosotros, en el local ubicado en el barrio Las Casas (norte), fueron sorprendidas por tres personas, dos hombres y una mujer. Con armas de fuego las amedrentaron y rápidamente les quitaron los aparatos para activar las alarmas.



Las obligaron a que ingresen al baño y que les entreguen el dinero de la caja. Trataron de sustraerse los celulares de las empleadas, pero no lo lograron. Las insultaron, se llevaron las cámaras, el DVR del sistema de seguridad y arrojaron contra el piso a la pantalla de video. Sospechamos que los delincuentes conocen los movimientos de nuestro trabajo.



El segundo atraco se produjo nueve minutos después en nuestra matriz ubicada en San Juan, en el Centro Histórico de Quito. Eran las mismas personas que acudieron al otro local, pues vestían la misma ropa. Amedrentaron a la joven que se encontraba en la zona de despacho de pastelería. Le apuntaron con el revólver en la cabeza y la llevaron a la caja. Al ver que no podían conseguir una alta suma de dinero, a empujones la llevaron a otro sitio y se encontraron con ocho empleados que pertenecen al área de producción. En ese momento se asustaron y huyeron en un vehículo.



Dos semanas atrás, estas personas asaltaron otra sucursal ubicada en la avenida 10 de Agosto. El hecho se registró en video y en las grabaciones se puede visualizar de mejor forma los rostros de las personas que nos robaron. Son las mismas que nos atacaron ayer.



Maltrataron a nuestras chicas. Las arrastraron por el piso y les apuntan con el revólver en la cabeza. Hemos acudido a la Policía para entregar los videos, pero no hemos conseguido resultados.



Quienes nos atracaron son las mismas personas y se las observa en los videos. Nos dimos cuenta por su tamaño y contextura. Estamos consternados por la audacia que tienen, por lo que están pendientes de nuestras sucursales. Obviamente, ellos piensan que tenemos dinero pero no es así, la situación económica es crítica.



Nos quieren amedrentar. Gracias a Dios no hemos tenido pérdidas humanas que lamentar”.