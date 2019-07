Conductores preocupados por asaltos a buses interparroquiales en Quito

LEA TAMBIÉN

Los asaltos a los buses que prestan servicio a las parroquias orientales de Quito como: Tumbaco, Pifo, Puembo, Yaruquí y El Quinche causan preocupación. Los dirigentes de la Sociedad de Empresas de Transportes de Pasajeros Nororiental (Sotranor) mantienen reuniones de forma permanente para analizar el problema y pedir a la Policía Nacional que investigue y dé con el paradero de los desconocidos que roban a los pasajeros.

Un dirigente de la cooperativa Reina del Quinche dialogó con este Diario e informó que el último atraco a un vehículo de su compañía se reportó pasadas las 05:30 del domingo 21 de julio del 2019. Los desconocidos se subieron a la unidad y "les quitaron los celulares, las carteras y la caja del bus. A la azafata le arrebataron USD 1 600".



Los choferes y controladores dicen que han identificado a los sospechosos. Serían cuatro personas y opera en horas de la madrugada cuando las 180 unidades de transporte interparroquial comienzan sus actividades. Se suben a los carros mimetizándose entre los pasajeros y atacan cuando pasan el redondel del Ciclista, en la bajada de la Casa de la Selección en la avenida Simón Bolívar, hasta llegar al intercambiador del Cóndor.



El directivo manifestó que las denuncias ya fueron presentadas en la Fiscalía. También recurrieron a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para solicitar las grabaciones registradas por las cámaras de los buses. Sin embargo, -acotó- en esa entidad gubernamental les indicaron que "los equipos en ese sector no funcionan, no pueden hacer nada cuando se aplasta el botón porque no hay señal”.



La ANT niega esa aseveración. Allí se indicó que el kit de seguridad (conjunto de dispositivos de control y monitoreo compuesto por: GPS, Grabador Digital de Video Móvil, cámaras de video con micrófono y botones de auxilio) instalado en los buses de transporte público, funcionan de forma independiente de la cobertura de Servicio Móvil Avanzado (medio de transmisión de la información a la plataforma de Transporte Seguro).



"La cobertura de esta señal depende de los operadores de telefonía celular; sin embargo, esto permite tener un monitoreo en línea; en el caso de estar en zonas en donde no existe señal, igual siguen funcionando los kits de seguridad y grabando la información, esta puede ser descargada en cuanto recupere la señal el vehículo o extraídos de forma manual", indicó la entidad en un comunicado entregado a este Diario.



Con el objetivo de que la información captada por los kits de seguridad mantenga la cadena de custodia y puedan ser considerados en procesos judiciales y legales; la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura firmaron un convenio para la utilización del Sistema Automatizado de Entrega de Información a la Función Judicial (SAEI -FJ). Con este, los fiscales y jueces solicitan la información captados por los kit de seguridad y son entregados de forma inmediata; por esta razón, no se puede proporcionar directamente a los transportistas los videos, puesto que perdería la cadena de custodia y no podrán ser utilizados para que los sospechosos sean enviados a prisión.



En cuanto a la coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad, la ANT informó que los operadores de transporte seguro trabajan 24/7 en las salas operativas de los centros del sistema ECU 911, en el cual, conjuntamente con la Policía, pueden visualizar y verificar los videos de los eventos captados por los kits de seguridad (robo en proceso, secuestro express, hurto, entre otros). En este sentido, con el ECU 911 se estableció un modelo de gestión para la atención de las emergencias.



En tanto, los choferes de las unidades sienten temor por los constantes atracos. Este Diario dialogó con el conductor de una unidad asaltada a las 05:50 del miércoles 10 de julio del 2019, mientras se movilizaba por la avenida Simón Bolívar, en la bajada desde Monteolivo hasta la hormigonera de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



“Se subieron tres personas en la estación Río Coca, pasamos Monteolivo y nos dijeron que era un asalto. Llevaban cuchillos y revólveres”, manifestó la víctima. Él pensó en frenar a raya el vehículo para que los asaltantes se cayeran y luego neutralizarlos, pero no lo hizo para no hacer daño a los pasajeros. “El arma de fuego me puso en la cabeza”.



La mañana de hoy, miércoles 31 de julio del 2019, este Diario dialogó con uno de los dirigentes de la empresa Sotranor, quien pidió la reserva. Él se queja de que los asaltos son recurrentes en los buses, pero no todos han sido denunciados porque “poco o nada han hecho las autoridades y es una pérdida de tiempo”.



Asegura que los robos se producen en horas de la madrugada y, a esas horas, la Policía no aparece para ayudarles. “Su apoyo es nulo porque los necesitamos inmediato cuando se presiona el botón de pánico”, dijo. Señala, además, que un bus que cubría la ruta Río Coca - Tumbaco también fue asaltado.



Los dirigentes pidieron a la Policía Nacional que implemente agentes vestidos de civil para identificar a los asaltantes. Argumentan que en años anteriores no sufrían ese tipo de delitos pero desde este 2019 comenzaron a ser más frecuentes.