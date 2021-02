En atraco a una tienda en Colombia, policías saludan a ladrón mientras huye

El dueño de una empresa en Bogotá (Colombia) no sale del asombro tras ser víctima de un atraco. Un hombre que fingía ser un cliente que quería comprarle un bicimoto a su esposa entró al lugar como si nada y se ganó la confianza de las empleadas que hasta de ofrecieron un agua aromática para que se relajara mientras se decidía.

Posteriormente el mismo sujeto sometió, golpeó y encerró a ocho empleadas del lugar en una oficina mientras hurtaba todos los elementos. “Cuando vio que todas estábamos al lado de la oficina, nos amenazó con un revólver y nos dijo que pusiéramos las manos en la pared”, dijo una de las empleadas.



Luego, el delincuente les pidió hasta sus celulares y tuvo tiempo de buscar en todos los rincones de la empresa para buscar objetos de valor y dinero en efectivo, siempre con un revólver en la mano.



Como si fuera poco cogió a una de las mujeres del almacén, la subió a un segundo piso y le pegó, también le hizo lo mismo a otro empleado. A estos dos últimos los metió en una pequeña habitación del lugar no sin antes atormentarlos. “Nos dijo que tenían que estar quietos unos 15 minutos o nos mataba”, contó una de las empleadas de la empresa.



A pesar de que las víctimas alcanzaron a activar el botón de pánico y que esto permitió que los uniformados llegaran a atender el caso los policías dejaron salir como si nada al delincuente con todo lo robado en su espalda y a bordo de una bicicleta que también había sido hurtada. “El ladrón salió, habló con los policías, como si nada”, dijo asombrada otra de las víctimas.



La omisión de los policías quedó registrada en los videos de seguridad. “Cómo permiten salir al ladrón, no lo entiendo, esto tiene que ser investigado. Aquí está pasando algo, no es correcto”, dijo Behzad Kharaghani, dueño de la empresa.



La Policía Nacional informó que estos policías serán investigados. En menos de seis meses es la tercera vez que roban esta empresa.



Y es que en el video se ve como si los policías sostuvieran una conversación con el ladrón. Luego del episodio se habría desplegado un plan candado para capturar al delincuente pero hasta el momento la Policía Metropolitana de Bogotá no ha reportado ninguna captura.



¿Qué dice la Policía Metropolitana de Bogotá?



El Teniente Coronel Eduardo Cornejo, comandante de la Estación de Policía de Suba dijo que frente a los hechos ocurridos en la calle 127 con Autopista Norte se vienen adelantando una serie de actividades judiciales y de inteligencia que han permitido la recuperación de unos elementos.



Explicó que ya está en poder de las autoridades la bicicleta hurtada. También explicó que se están adelantando las investigaciones y sanciones disciplinarias pertinentes para establecer si existió una falla en el servicio frente al inconformismo presentado en la atención del caso. "En este momento mediante seguimiento de cámaras y GPS de los elementos que se hurtaron vamos a tener la identificación del responsable que de hecho sale en un video y la ubicación geográfica del mismo".