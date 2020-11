Los asaltaron en la puerta de su casa, la familia habría regresado de una marcha contra la inseguridad

LEA TAMBIÉN

Una familia fue asaltada por cuatro hombres armados en la puerta de su casa en Villa Sarmiento, partido de Morón, en Buenos Aires, Argentina. Los tres adultos y los dos niños habrían participado en una marcha contra la inseguridad en ese país, el mismo día que fueron atracados.

El hecho se conoció este lunes 2 de noviembre del 2020, pero se habría registrado el pasado viernes 3o de octubre. Un video del incidente se compartió en la cuenta de Facebook “Vecinos en Alerta”, donde varios internautas denunciaron otros robos en los últimos días en la misma localidad y con el mismo auto.



La pareja, sus dos hijos de 5 y 9 años, y una tía salían de una casa con intenciones de abordar un auto y fueron interceptados por cuatro personas armadas que les cruzaron el auto para impedirles el paso.



Los supuestos delincuentes no se interesaron por el auto sino que solo se apoderaron del teléfono celular de la tía de los niños, según información de Infobae.



“El celular de mi hermana no vale ni 7 mil pesos (aproximadamente USD 80). Nos hicieron pasar todo esto por un celular que no lo van a poder vender por nada. Ellos querían levantar billeteras, celulares e irse porque el auto ya lo tenían”, relató Pablo al ser entrevistado por un medio de comunicación local.



El hombre contó que en ningún momento puso resistencia y que lo único que quería era poner en resguardo a su familia. “Yo no tenía ni la billetera. Le dije ‘tomá las llaves’ mientras un pibe de 25 años me apuntaba al pecho y me decía ‘tirate al piso’. Pero yo quería sacar a los chicos del auto”.



“Nosotros pedimos que alguien nos cuide porque sino vamos a tener que hacerlo nosotros. No queremos llegar a tener que cuidarnos nosotros. Con los vecinos hablamos y tenemos ganas de armarnos porque tenemos miedo. Le apuntaron a mi hijo a la cabeza. Yo, si le hacen algo a mi hijo, mato. El que avisa no traiciona. Ya estamos cansados de los robos y sobre todo de la manera en que andan armados”, advirtió la víctima.

“Nuestra denuncia llegó a la Fiscalía 5 de Morón, con el conocimiento de que estos casos terminan archivados... No, señores, acá hay dos videos. Que se vea que esto es algo que está ocurriendo, son personas identificables. Se robaron un celular con GPS y podemos dar con la ubicación y los delincuentes con un poco de voluntad. Si se investiga se puede dar con estas personas”, señaló la madre de familia a otro medio local citado en Infobae.



Los hombres implicados en el delito no han sido detenidos.