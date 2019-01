Estudiantes de Medicina de la U. Central piden seguridad tras asalto con tiroteo

LEA TAMBIÉN

"Nosotros queremos/llegar a nuestro hogar/ no más violencia ni inseguridad". Ese fue el grito que se escuchó la mañana de este martes 22 de enero del 2019 en las afueras de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en la calle Iquique del barrio El Dorado, en el centro de Quito.

Desde las 06:30, cerca de 150 estudiantes, vestidos con mandiles blancos, se aglomeraron para pedir a las autoridades del plantel y a la Policía Nacional que refuercen la seguridad. Aseguran que diariamente son víctimas de robos, pero el asalto perpetrado la noche del lunes 21 los indignó.



A las 19:00 de ayer un grupo de alumnos de la Facultad de Biología fue asaltado al salir del plantel. Según los jóvenes, en el hecho hubo disparos, para amedrentamiento, nadie resultó afectado. "Tomamos acciones porque mañana u hoy puede ser atacado cualquiera de nosotros", manifestó Marlon Arias, presidente de la Asociación de Escuela de Medicina.



Los estudiantes contaron que son víctimas de la inseguridad al entrar o salir de las aulas de las instalaciones de la Universidad Central en el sector El Dorado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Para Arias, uno de los problemas es que cualquier persona no identificada ingresa a las facultades que funcionan allí (Medicina, Biología, Enfermería y Tecnología Medica) y no hay controles. El robo de teléfonos celulares y aparatos electrónicos es frecuente.



"He recibido en la Asociación estudiantes que están en los laboratorios y llegan (a pedir ayuda). Nos dicen que desconocidos están robando y no podemos hacer nada. Hablamos con los guardias, ellos salen y ya cometieron sus actos delictivos. Eso ha pasado varias veces", manifestó Arias.



A los manifestantes les indigna que una persona sea agredida por el robo de un celular. Ante esa realidad, solicitaron a las autoridades del centro superior que no se permita el ingreso de personas sin identificación. También piden que se implementen más cámaras y guardias.



El alumno Jonathan Montenegro estaba asustado por lo de ayer. "Hay mucha inseguridad, yo salgo a las 20:00 y es peligroso. A mí me han robado el celular". A sus compañeros les han sustraído las mochilas y hasta la ropa.



Para la joven Génesis Vaca, el sector en donde funciona la Facultad de Medicina es inseguro pasadas las 17:00. Desconocidos les han arrebatado teléfonos móviles, dinero, billeteras, tablets o computadoras.



Michelle Morocho cursa el primer nivel. Se siente desprotegida porque cuando sale de la universidad a sacar copias, desconocidos pueden atacarla. Pide a la Policía que refuerce los patrullajes en la zona.