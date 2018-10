Asalto a una bodega de víveres causa zozobra a vecinos de La Mena 2

LEA TAMBIÉN

Los robos y asaltos son las mayores preocupaciones de los moradores del barrio Mena 2, ubicado en el sur de Quito. Aseguran que los atracos se presentan de forma recurrente en las calles y pasajes de ese sector.

La mañana de hoy, miércoles 17 de octubre del 2018, los vecinos todavía estaban consternados por el asalto perpetrado en una bodega de víveres registrada la noche del sábado 13 de octubre.



¿Qué ocurrió? Cuatro personas armadas ingresaron a asaltar el local a las 19:45 de ese día. Se acercaron a la caja y, con palabras groseras, le pidieron al dueño del local que les entregue al dinero. En total se llevaron USD 1 000 en efectivo. No hubo agredidos durante ese incidente, tampoco víctimas, pero sí un gran susto.



"Es la primera vez que me pasa. Ahora voy a trabajar con mayor precaución", manifestó el dueño del local. Se quejó por la poca seguridad y vigilancia que hay en el barrio. "Hubo asaltos a otros locales aquí cerca", añadió.



Otros moradores perciben lo mismo. Una vecina dijo que los robos y asaltos son incontrolables, así como la venta de droga.



"Es muy peligroso, hay mucho riesgo", manifestó la mujer. Cuenta que, en algunas ocasiones, desconocidos se han acercado a su almacén para venderle o dejarle como prenda máquinas, zapatos o chompas sin documentos que respalden la procedencia de esas cosas. "Nos da bastante miedo".



Un morador expresó que la situación es preocupante. "Al dueño de una tienda de abarrotes le asaltaron".



Ante eso, los comerciantes prefieren cerrar sus locales temprano y no quedarse hasta muy tarde. "Antes cerrábamos a las 21:30, pero ahora lo hacemos a las 21:00 como máximo".



Piden a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes y la seguridad en este populoso barrio del sur de la capital.