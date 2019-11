46 artículos se pueden ingresar al país vía aérea sin pagar tributos en Black Friday

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Black Friday genera turismo de compras a países como Estados Unidos o Panamá. Por esta razón, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) recordó, hoy 28 de noviembre del 2019, el listado de bienes que son considerados efectos personales y que pueden ingresar al país, sin el pago de impuestos.

La entidad detalló que el listado que está disponible en su página web y que consta de los siguientes artículos:

También se consideran como efectos personales hasta una unidad nueva y una usada de los siguientes artículos:



En caso de encontrarse en poder del pasajero o grupo familiar más unidades de las indicadas en la lista precedente, se las considerará bienes tributables; por lo tanto, su valor conformará parte de la base imponible de la obligación tributaria.



Además, se consideran como efectos personales hasta una unidad, nueva o usada, de los siguientes artículos:





En caso de encontrarse dos o más unidades, de los artículos indicados en la lista precedente independientemente de que la segunda unidad sea nueva o usada, se la considerará bienes tributables; por lo tanto, su valor conformará parte de la base imponible de la obligación tributaria.



Se considera también como efectos personales que acompañen al pasajero, un bien o conjunto de bienes, no especificados anteriormente y que no tenga restricciones por volumen, cantidad o tamaño, cuyo valor no supere los USD 500.



Los viajeros pueden realizar la simulación del cálculo de tributos en la ‘app’ móvil de la misma institución.



De llegar a exceder lo establecido, el usuario deberá llenar de forma obligatoria el Formulario de Registro Aduanero, el cual puede solicitarlo en Migración o en las oficinas de Aduana en sala de arribo internacional.