Arroceros cerraron vía de Guayas en demanda de atención del Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Arroceros del cantón Daule cerraron la vía que comunica a la localidad con Salitre en la provincia del Guayas. La medida se registró la mañana de este jueves 20 de septiembre del 2018 en el sector conocido como la T y tuvo como propósito llamar la atención del Gobierno Nacional.

Con pancartas el grupo de agricultores pidió atención al gobierno nacional ante un supuesto irrespeto al pago oficial del precio de la gramínea. El cierre de vía tardó alrededor de tres horas.



Según Carlos Villamar, agricultor dauleño, alrededor de unos 1 000 arroceros participaron en la jornada para solicitar la declaratoria de emergencia. Explicó que actualmente se está pagando USD 20 por un quintal de 200 libras, cuando el valor oficial es de USD 35.



“El problema es que la Unidad Nacional de Almacenamiento no está comprando arroz. El problema no es nuevo, ya hemos reclamado, pero no se nos escucha. El sector arrocero está preocupado, yo mismo tengo productos que tenía previsto venderlos al almacenamiento pero me han informado que no nos comprarán”, comentó Villamar.

Esta protesta surge días después de la visita que hizo el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, a la planta de la UNA en Babahoyo.



En esa jornada, el titular de la Cartera de Estado pidió disculpas por los “años de olvido, indolencia y por el poco interés que ha existido de estar cerca del agricultor”. También presentó el plan acción para solucionar los problemas presentados en el sector arrocero.



Para cumplir con el eje de comercialización del arroz, Lazo informó que la UNA recibió USD 17 millones. Además, entre piladores y grandes mayoristas se impulsa negociaciones que permitan vender la gramínea, así como junto a Banco del Pacífico se generó una opción inmediata de compra para las piladoras.