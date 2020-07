Más de 140 arrestos en Rusia tras una manifestación opositora

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía detuvo este miércoles 15 de julio del 2020 a más de 140 personas después de una acción de la oposición en el centro de Moscú, según la ONG OVD-Info, especializada en el seguimiento de manifestaciones en Rusia.

En total, 142 personas fueron arrestadas en la capital rusa, tras una concentración no autorizada contra la reforma constitucional que permite que el presidente Vladimir Putin siga en el poder hasta 2036.



Una diputada municipal de la oposición, Yulia Galiamina, señaló en Facebook que había sido detenida con su hija en Moscú.



Corresponsales de la AFP vieron a manifestantes y periodistas ser detenidos en una calle del centro de Moscú, tras la manifestación organizada en la plaza Pushkin.



Un corresponsal de la AFP también fue detenido brevemente.



Los manifestantes habían acudido al lugar con el fin de firmar una petición para un posible recurso ante el Tribunal Supremo contra la reforma de la Constitución rusa.



Tras una votación organizada a finales de junio y principios de julio, esta reforma fue validada por casi un 78% de los votantes, según los resultados oficiales, pero la oposición denuncia fraudes masivos.



El opositor Alexei Navalny calificó esta consulta popular de “enorme mentira” y la oenegé Golos, especializada en la observación de elecciones, denunció una vulneración “sin precedentes” de la soberanía del pueblo ruso.



“Yo voté en contra”, dijo Inna Golovina, una contable de 46 años que participó en la manifestación del miércoles 15 de julio. “Dicen que los resultados fueron amañados. He venido para expresar mi oposición”, añadió.



“¡Rusia sin Putin!”, “Rusia será libre!”, gritaron los manifestantes.



“Las autoridades hacen lo que quieren, la opinión del pueblo no le interesa a nadie”, denunció Andrei Stepanov, de 50 años, un militar retirado que participó en una marcha similar en San Petersburgo, segunda ciudad de Rusia.



Alrededor de un millar de personas se concentraron en esa ciudad, estimó un periodista de la AFP.



La revisión de la Constitución prevé, entre otras cuestiones, reforzar los poderes del presidente Vladimir Putin y permitirle llevar a cabo dos mandatos más, hasta 2036, cuando tendrá 84 años.