Arrestos por corrupción en el ejército peruano no dañan su reputación, dice Martín Vizcarra

El presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmó este lunes 9 de diciembre del 2019 que el arresto en la víspera de 27 militares, entre ellos cuatro generales, acusados de un millonario robo de combustibles, no dañará el prestigio del ejército.

“Confío plenamente en que los actos de unos pocos no opacarán a una institución tan importante y prestigiosa como el Ejército del Perú”, dijo Vizcarra en un acto por el 195º aniversario de la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de Perú, y el Día del Ejército, en el mismo cuartel de Lima donde se perpetraron los delitos.



La policía capturó el domingo al grupo de militares, acusados por la fiscalía peruana de integrar una banda que robó combustibles desde el cuartel general del ejército entre 2013 y 2018.



En ese periodo, la banda sustrajo unos 500 000 galones (1,9 millones de litros) de diésel, aprovechando que sus miembros estaban a cargo de la administración del combustible de la fuerza, según medios locales.



El diésel era sacado del cuartel en pequeños furgones con tanques acondicionados para almacenar 500 galones (unos 1 900 litros) , de acuerdo con la pesquisa de la fiscalía.



Entre los detenidos, quienes serán juzgados por los delitos de peculado y sustracción de bienes públicos, hay cuatro generales y también coroneles, mayores y suboficiales, informaron las autoridades.



Un caso similar había ocurrido antes en Perú: en agosto de 2018, el entonces legislador Edwin Donayre fue condenado a cinco años de prisión por otro millonario robo de combustible en el ejército mientras él era su comandante en jefe, en 2006.



Donayre estuvo más de un año prófugo antes de ser capturado.



El ministro de Defensa, Walter Martos, quien es un general retirado, repudió el domingo los actos de corrupción en las fuerzas armadas: “ En este altar están las tradiciones y cultos de respeto y honor a nuestra patria, y el que no lo entienda así, y con algún acto de corrupción mancilla el sagrado uniforme de la patria, no tiene cabida en el ejército ” , dijo Martos en Ayacucho, donde asistió a los actos conmemorativos de la batalla.



“ Tengo claro que nuestros héroes no toleraron ni tolerarían indisciplinas y menos aún actos de corrupción ” , indicó Vizcarra este lunes 9 de diciembre.