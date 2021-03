Arrestan en Florida a hombre que tenía once cachorros muertos en la basura

Las autoridades de EE.UU. arrestaron en Florida a Jian Karlos Ortiz, a quien acusan de abuso animal por tener en su perrera once cachorros muertos en cubos de basura, otros más enfermos y vender algunos que se murieron al poco tiempo en las viviendas de los nuevos dueños.

Ortiz Méndez, de 34 años, enfrenta 11 cargos de crueldad animal agravada y uno de negligencia por no suministrar agua a los animales, según un comunicado difundido este 3 de marzo del 2021 por la Oficina del Alguacil del condado de Hernando, en el centro de Florida.



Los agentes comenzaron a indagar después de varios informes sobre perros muertos del virus del parvo que habían sido comprados en la perrera Golden Kennel, operada por Ortiz.



Ortiz inicialmente se negó a que los investigadores entraran al lugar, según la denuncia.



Los investigadores hallaron "once cachorros muertos, desechados indebidamente en botes de basura en la propiedad" detalló el reporte.



La policía señaló que el acusado al parecer vendió cachorros "bien enfermos" que murieron días después en casas de sus nuevos dueños.



La Oficina del Alguacil rescató además a 8 cachorros enfermos, de un total de unos 150 perros que había en el lugar, que están siendo examinados por el veterinario.



Cada uno de los cachorros tenía síntomas de parvovirus canino, dijeron los investigadores.



El parvo, como es generalmente conocido, es un virus que usualmente ataca el tracto del intestino canino (parvovirus enteritis) y, en casos raros, el corazón (myocarditis).



Este virus, que se transmite por vía oral y es muy contagioso, puede afectar a todos los perros, pero aquellos que no están vacunados y los cachorros menores de cuatro meses son los que corren mayor riesgo.



Todos los demás perros (unos 138) se dejaron en la propiedad bajo el cuidado del personal de la perrera, a la que revocarán la licencia, señala el comunicado.



"No se pueden vender o sacar perros y/o cachorros de este lugar a menos que se retiren bajo el cuidado directo de un veterinario autorizado", dijeron las autoridades de cuidado animal que acompañaron la pesquisa.