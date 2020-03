Arrestan a pastor evangélico por celebrar evento en Florida sin respetar el confinamiento

LEA TAMBIÉN

Un pastor evangélico en Florida fue arrestado este lunes 30 de marzo del 2020 por celebrar “repetidamente” misas con cientos de personas, ignorando las órdenes de confinamiento para enlentecer el avance del coronavirus, informó la policía.

El pastor Ronald Howard-Browne, de 58 años, fue arrestado por “reunión ilegal” y por “violar las órdenes de aislamiento” al celebrar dos servicios el domingo 29 de marzo del 2020 en la ciudad de Tampa, en la costa este de Florida, según muestran registros de la prisión.



El pastor “ignoró intencionada y repetidamente las órdenes de autoridades de salud locales y estatales, poniendo a su congregación y a nuestra comunidad en peligro”, escribió en Twitter el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.



Howard-Browne, un ferviente seguidor del presidente Donald Trump, no cree en la gravedad de la enfermedad, acusó a la prensa de instigar “odio y fanatismo” y considera que su iglesia, The River at Tampa Bay Church, es un servicio “esencial” que debe permanecer abierto durante la crisis.



Tras la orden de arresto, el pastor se entregó y fue liberado menos de una hora después con una fianza de USD 500.



Hasta este lunes, Florida tenía 5 400 afectados y 63 fallecidos por coronavirus.