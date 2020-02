Personas armadas y disparando en un velorio generaron temor en Ventanas, Los Ríos

LEA TAMBIÉN

Los videos donde se observa a varias personas armadas y disparando al aire, mientras rodean a un féretro, fueron grabados en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.

En otras grabaciones, las personas que están en la velación se levantan temerosas y dejan el lugar. Según las autoridades, esto ocurrió en el sector Las Palmeras, justo a la entrada del pueblo, este domingo 9 de febrero del 2020, durante el sepelio de un hombre que se presume falleció en un accidente de tránsito.



En los videos se ve que cómo varias personas rodean el ataúd, que está abierto sobre la calzada, y gritan lamentando la muerte. Levantan sus pistolas para disparar, mientras cubren sus rostros con gafas de sol y gorras. Estas personas recorrieron acompañaron el cortejo desde el barrio, donde era velado, hasta el cementerio del cantón.



El comandante de la Policía Nacional de Los Ríos, Maciel Ochoa, informó a este Diario que están investigando el hecho. “Nuestro equipo de inteligencia está trabajando en conocer los detalles”.



El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, señaló que ayer en la mañana se reunió con la Policía y la Fiscalía para realizar las indagaciones. “Ubicar a las personas que aparecen en los videos y conocer si tienen permisos para portar armas”.



Dijo que las armas usadas son pistolas calibre 38 y una subametralladora. Además, se realizó un cerco de valoración en el sector del incidente para visitar casas y determinar si se registraron heridos. Pero no se registraron afectados por las balas, ya que los disparos fueron al aire.



Salinas dijo que lamentablemente hay “una cultura” de que la gente cercana realiza estos “cultos” con los fallecidos. “No justificamos”, pero señaló que hace muchos años era común, en eventos como la regata de Vinces o rodeos montuvios, en Los Ríos, que la gente dispare al aire.



Señaló que se trató de un hecho aislado. “No se puede permitir que continúen estos hechos y que estos actos queden en la impunidad. Se va a investigar”.



Este tipo de rituales no son nuevos en la provincia, el 26 de septiembre del año pasado, en la parroquia Venus del Río, del cantón Quevedo, varias personas velaron a Lautaro Álvarez, un expolicía que fue asesinado en una cárcel de Guayaquil, mientras cumplía una condena. La Policía también informó que estaban haciendo las investigaciones.



También se difundió por redes sociales un video del velorio de Álvarez, donde varias personas cerraban las calles principales de la parroquia, a bordo de sus motos y disparando al aire.



La semana pasada se difundió un video de un supuesto ‘grupo anticuatrero’ en Ventanas que generó temor en la población. Según el gobernador, no era una banda paramilitar, sino agricultores organizados ante hechos delictivos.



Dirigentes agricultores señalan que Ventanas que uno de los cantones más peligrosos de Los Ríos. En especial, por el robo de sus cosechas, locales comerciales, motos y vehículos.



En 2018 se registraron 5 homicidios en el cantón, mientras que en 2019 la cifra aumentó a 9, según datos del Ministerio de Gobierno.