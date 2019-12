Armados asaltan a 23 personas cuando hacían deporte en zona turística cerca de Bogotá

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 23 personas, entre ellos ocho niños, fueron asaltados en el desierto de Sabrinsky, ubicado en el Municipio de Mosquera, a 25 kilómetros de Bogotá, por armados que despojaron de sus pertenencias, informaron este martes 3 de diciembre del 2019 los afectados.

Una de las víctimas dijo a medios locales de Colombia que el atraco masivo ocurrió el pasado domingo 1 de diciembre en un mirador del sitio conocido como el desierto Sabrinski.



Los afectados practicaban actividades deportivas de ciclomontañismo, senderismo y ecoturismo cuando fueron interceptados por cuatro hombres y dos mujeres que los amenazaron con armas de fuego y machetes.



Los agresores ataron y amordazaron a sus víctimas y las condujeron a una de las cuevas del lugar en donde los despojaron de bicicletas y objetos personales de valor como teléfonos móviles y tabletas, entre otros.



"A mí me hacían caminar dos pasos, me tiraban al piso, me empezaban a dar con una correa", contó a Noticias Caracol una de las mujeres agredidas por los agresores, que llegaron armados con machetes y pistolas. La afectada dijo que la "hicieron desvestir dos veces".



"A todos les decían callados, nadie puede mirar hacia arriba, el que mire le doy un pepazo (disparo)", agregó sobre el ataque del que fue víctima.



Tanto empresarios como deportistas y empresarios del turismo aseguran que ven con preocupación los hechos delictivos que se han venido presentando en lugares destinados para la práctica del ecoturismo.