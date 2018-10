Tres cantones de El Oro se unen para investigar asalto en Marcabelí

LEA TAMBIÉN

Ocho hombres armados asaltaron una sucursal de BanEcuador en el cantón Marcabelí ubicado en la provincia de El Oro, en el sur del Ecuador, la mañana de este miércoles 17 de octubre del 2018. La Policía informó que realiza operativos de búsqueda para localizar a los sospechosos.

Un video del asalto circuló en la red social Twitter este miércoles, poco después de que se alertara sobre el hecho. En la grabación se puede observar que un hombre armado bloquea el tránsito a la vía de acceso al Parque a la Madre, cerca a la agencia bancaria. Otro espera de pie, sobre el balde de una camioneta de doble cabina roja. Aparentemente, ambos impiden que vehículos y personas se acerquen al lugar.



Luego, en las imágenes se mira que otros dos hombres corren y se dirigen al vehículo. Los dos armados que esperaban en la camioneta suben al balde y se sientan, antes de que el automotor emprenda su huida del lugar del asalto.



Ángeles Quezada, comisaria de Policía, informó que los asaltantes no lograron robar las bóvedas del banco. Pero sí se llevaron el dinero y los celulares de los usuarios que se encontraban en la agencia a esa hora. Aún no se conoce el monto robado. “Estamos consternados porque jamás había ocurrido un asalto de ese tipo”, aseguró la comisaria.



Según informó radio Cristal de Guayaquil, testigos aseguraron que los hombres ingresaron a la entidad financiera, amenazaron e intimidaron a quienes se encontraban en la agencia.



El vehículo fue abandonado a unos 15 minutos del centro del cantón, en una finca del sector El Rosal. La Policía lo trasladó al cantón Balsas para las investigaciones. Mañana las autoridades de Marcabelí se reunirán en el distrito policial del cantón Piñas para solicitar el incremento de agentes.

Durante el asalto una mujer resultó herida. Fue trasladada a un centro de salud donde la atendieron tras ser golpeada en la cabeza.



La Policía difundió imágenes aéreas tomadas desde el helicóptero Aeropolicial, sobre la zona en donde se registró el asalto. En las fotografías se pudo ver que los uniformados instalaron puestos de control en la carretera del cantón Marcabelí. Miembros de las unidades investigativas, preventivas y de inteligencia participan en el operativo.



BanEcuador no ha emitido ningún pronunciamiento tras el hecho. Se desconoce si existen personas heridas tras el asalto y el monto que pudo haber sido robado.