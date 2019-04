8 argumentos sobre el arresto de Ola Bini enfrentan a la Fiscalía y su defensa

LEA TAMBIÉN

El abogado del ciudadano sueco, Ola Bini, preso desde el pasado 11 de abril, indica que durante la aprehensión de su cliente se vulneraron sus derechos. Asegura que no hay justificación ni evidencias en contra de él.

La Fiscalía presentó cargos por del delito de ataque a la Integridad de sistemas informáticos. Específicamente se lo investiga por supuestamente diseñar, desarrollar, programar, adquirir, enviar, introducir, ejecutar, vender o distribuir dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar daños informáticos (Art. 232.1 del Código Penal).



Ocho argumentos sobre el arresto de Ola Bini son defendidos tanto por las autoridades como por el abogado del ciudadano extranjero, Carlos Soria.



Motivos de la detención



La Policía arrestó a Bini luego de recibir una denuncia anónima al 1800 DELITO, en donde un desconocido advierte de la presencia de un hacker ruso, quien tiene nexos con Julian Assange.



La defensa de Bini ha señalado que no es hacker ruso, sino un informático y activista de software libre de nacionalidad sueca. Los padres del sospechoso han dicho que sí es amigo de Assange, pero “nada más”.



Más de 30 horas de detención



La Fiscalía ha señalado que Bini fue primero retenido para investigación por ocho horas. En ese lapso estuvo aislado en la zona para personas no admitidas del Aeropuerto Mariscal Sucre.



Esta retención se realizó con base en el artículo 444.8 del Código Integral Penal, que dice: es atribución del fiscal “impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información sea necesaria, se ausenten del lugar".



Después de cumplirse las ocho horas, a las 22:00 del jueves 11 de abril, un juez ordenó su arresto, y un día después se realizó la audiencia de formulación de cargos.



La defensa de Ola Bini asegura que el extranjero estuvo más de 30 horas detenido de manera ilegal, antes de su audiencia de formulación de cargos y que eso vulneró sus derechos.



Vulneración de derechos



La Fiscalía presentó en la audiencia de formulación de cargos un informe sobre cómo fue el arresto de Bini.



Allí se adjuntó el documento de lectura de derechos constitucionales en inglés y español, el correo electrónico al Consulado de Suecia en Quito con el que se informó del arresto al cónsul Ola Ernberg, la orden del juez en la que se ordena la detención y un reporte de la Función Judicial en la que se confirma que no hay peritos en idioma sueco. En la audiencia estuvo presente el diplomático y la traductora Dagmar Elnaes.



El abogado del informático asegura que su cliente no habla español pese a vivir en el país seis años. Dijo que en ningún momento se le informó sobre los cargos que motivaron su aprehensión.



Viaje



La Fiscalía solo ha señalado que Bini fue detenido antes de que abandonara el país, sin explicar el contexto de su viaje.



Ola Bini ha dicho que salía del país de vacaciones, no para huir. Que desde hace algunos meses había planificado visitar Japón, en donde realizaría un entrenamiento en artes marciales.



Equipos



La Policía incautó gran cantidad de equipos electrónicos a Ola Bini y los presentó como evidencia del supuesto delito.



Al respecto, su defensa ha señalado que al ser un desarrollador de software es normal tener seis computadoras, tablets, memorias externas, equipos de seguridad como Tokens que permiten autentificar la identidad digital de una persona.



Viajes sospechosos



La Fiscalía presentó como evidencia ante el juez un reporte de los movimientos migratorios de Bini. Dijo que ha realizado un “gran número” de desplazamientos a países como Inglaterra, por ejemplo.



La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que incluso habría viajado con el excanciller Ricardo Patiño.



Los padres del sueco señalan que Bini no conoce a Patiño. Mientras que el excanciller señaló que no recuerda si conoce o no al detenido.



Pagos de USD 230 000 a una proveedora de Internet



La Fiscalía dice que es sospechoso que entre el 2015 y 2019, Bini haya efectuado pagos por servicios de Internet por más de USD 230 000.



Su abogado dijo que explicará las razones por qué se hicieron esos pagos y que más adelante justificará “hasta el último centavo”. “Se ha pagado por proveedor no solo de Internet, sino por el alquiler, manejo y mantenimiento de servidores alrededor del mundo”, agregó.



Es cercano a WikiLeaks



La ministra del Interior, María Paula Romo, dice que el detenido “ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno y es muy cercano a WikiLeaks”.



Los padres de Bini aseguran que su hijo solamente es amigo de Assange y que no tiene nexos con la organización WikiLeaks, que filtra información reservada de gobiernos.