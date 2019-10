Argentina cierra las votaciones en paz pero ansiosa por el resultado de una elección clave

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La votación cerró este domingo 27 de octubre en Argentina donde se elige al presidente que gobernará por cuatro años, en una jornada en la cual el peronista de centroizquierda Alberto Fernández fue el más votado, según sondeos de boca de urna, pero aún se desconoce si habrá balotaje.

Las elecciones presidenciales en Argentina se desarrollaron este domingo 27 de octubre del 2019, en calma, aunque con la ansiedad de saber el resultado final de estos comicios clave, en los que se decide entre la continuidad de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada o la vuelta del peronismo al poder de la mano de Alberto Fernández.

Según los datos de la Cámara Nacional Electoral, a las 16:00 hora local (19:00 GMT) ya había votado el 63 % de los cerca de 33,8 millones de argentinos convocados a las urnas.



Argentina decide su futuro en plena crisis



Tras votar en una universidad en el barrio capitalino de Puerto Madero, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, dijo que Argentina, en recesión desde 2018 y con altísimos índices de inflación, vive una enorme crisis por lo que pidió a todos actuar con "mucha responsabilidad por lo que viene".



"En este momento mi familia es toda la Argentina y lo único que les pido es que todos estemos tranquilos, que asumamos esto como un día de alegría y que lo que viene se hará con mucho esfuerzo pero trabajando juntos", afirmó el candidato, favorito para estos comicios tras haber obtenido en las primarias el 47,78 % de los votos, dieciséis puntos más que Macri.



Por su parte, el jefe de Estado, que aspira a remontar el revés de las primarias y acceder a una segunda vuelta en noviembre, afirmó que estos comicios constituyen una elección histórica en la que se juegan dos visiones de futuro para el país.

"Todos entendemos que ésta es una elecciones histórica para el país", dijo el mandatario tras votar en una escuela del barrio capitalino de Palermo.



Macri señaló que espera "poder tener la confianza de los argentinos para continuar construyendo esa Argentina que soñamos".



"Hasta el presente hay una mayor concurrencia que en las primarias. Hemos tenido récord de votantes en el exterior, lo cual es también muy positivo. Hay mucho interés", resaltó el mandatario.



En las últimas elecciones presidenciales, en 2015, el nivel de participación fue del 81 % y en la primarias de agosto pasado, del 75 %, pero el oficialismo apuesta a que un mayor cantidad de votantes este domingo le ayuden a mejorar su desempeño respecto al que consiguió en las primarias.

Los otros candidatos



Los otros cuatro aspirantes a presidir a Argentina desde el 10 de diciembre y por un período de cuatro año también votaron en la mañana.



El candidato por Consenso Federal, Roberto Lavagna, abogó por una elección "en calma", mientras que el postulante del frente Unite por la Libertad y la Dignidad, José Luis Espert, lamentó la polarización del electorado entre Macri y Fernández.



Por su parte, el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó que no haya "ninguna fuerza política que esté planteando hoy las medidas necesarias" para que la crisis no la vuelva a pagar el pueblo, mientras que el postulante del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, pidió que la difusión de los resultados de los comicios "sea normal".



A nivel nacional, los ciudadanos votan hoy, además de para elegir presidente y vicepresidente, para renovar parcialmente la composición del Congreso, donde se ponen en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

De forma simultánea con los comicios nacionales, se celebran elecciones para gobernador en las provincias de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja y para alcalde en la capital del país.



A la espera de los resultados



Los urnas cerraron a las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los resultados del escrutinio provisional, a cargo del Ministerio del Interior, solo pueden difundirse a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).



La Justicia electoral ordenó al Gobierno argentino que los primeros datos no sean difundidos hasta que se hayan contabilizado los votos del 10 % de las mesas de votación de los cuatro principales distritos electorales del país.



La resolución fue adoptada ante las objeciones planteadas por el Frente de Todos sobre la fiabilidad de los sistemas informáticos para la contabilización de los votos y la transmisión de datos provistos por la empresa Smartmatic.

Macri aseguró que la jornada electoral transcurre "en paz" y "respetando el voto de cada uno" y pidió "calmar la ansiedad" hasta que se conozcan los resultados provisionales de la elección.

"Si el resultado es parejo va a haber que esperar mucho más", dijo Macri, en línea con lo expresado hoy por su jefe de Gabinete, Marcos Peña, que afirmó que tal vez haya que esperar al escrutinio definitivo, que se iniciará el martes, para conocer el resultado de los comicios.



Para imponerse en primera vuelva, una fórmula presidencial necesita obtener al menos el 45 % de los votos afirmativos o más del 40 % y diez puntos porcentuales por sobre su principal competidora.



De lo contrario, las dos fórmulas más votadas hoy deberán medirse en una segunda vuelta, prevista para el 24 de noviembre.



Tanto desde la oposición como desde el oficialismo han insistido en los últimos días en que los fiscales partidarios permanezcan hasta el recuento de los votos en cada mesa de votación y controlen el proceso.

"Tenemos hoy más de 180 000 fiscales trabajando en todo el país, con un altísimo nivel de participación de voluntarios y militantes trabajando en la fiscalización", destacó Marcos Peña.



De momento los únicos que han planteado alguna irregularidad fueron Espert, que denunció que faltaban papeletas de su frente en la norteña provincia de Tucumán, y Gómez Centurión, que denunció que "faltan boletas en todo el país".



Temor por el día después en los mercados



Los mercados han operado la semana pasada con alta volatilidad y creciente incertidumbre respecto al resultado electoral, algo que ya había ocurrido en las primarias, cuyo resultado adverso para el oficialismo desató un verdadero terremoto financiero en el "día después".



Al ser consultado sobre eventuales medidas, como declarar el cierre de bancos y mercados este lunes, Macri se excusó de responder y aseguró que mañana estará "temprano" en la Casa Rosada "trabajando por el futuro de los argentinos, como corresponde, en cualquier escenario".



Por su parte, el ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, dijo este domingo que el Gobierno está preparado para cualquier escenario económico tras los comicios.



El recuerdo de Kirchner



Hoy se cumplen nueve años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su recuerdo ronda la jornada electoral.



"Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas", escribió en su cuenta en la red social Twitter su esposa y sucesor, la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien compite este domingo como candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

Al votar en la sureña ciudad de Río Gallegos, la actual senadora no quiso hacer mención al aniversario, pero su compañero de fórmula se mostró en cambio emocionado cuando los periodistas le preguntaron por el fallecido mandatario, de quien fue jefe de Gabinete.



"Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. A Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más y estoy seguro de que, donde esté, me está ayudando y está muy presente en mi", dijo Alberto Fernández.