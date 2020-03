La ciudadana argentina fue golpeada en la cabeza y arrastrada hasta una cisterna, según la Policía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La argentina Gabriela Andrea Pedraza recibió golpes contundentes en su cabeza. La autopsia reveló que tiene fracturas en su cráneo y en otras partes de su cuerpo. Luego fue arrastrada hasta un pozo séptico, donde se la encontró la tarde del martes 10 de marzo de 2020.

La mujer originaria de Córdoba, Argentina, estaba desparecida desde el 3 de marzo de 2020. Vivía en el balneario de Ballenita, en la provincia de Santa Elena. Tenía 50 años y residía en el lugar desde junio del 2019.



Sus familiares habían hecho la denuncia, ya que debía asistir a una cita para un trámite migratorio en Guayaquil, pero no habían tenido noticias de ella ni contestaba llamadas ni usado sus redes sociales.



Según la Policía, el domingo 8 de marzo tuvieron conocimiento de que no aparecía. El lunes 9, un conocido, que le realizaba carreras de taxi usualmente, denunció en la Fiscalía que la mujer estaba desaparecida desde el 3 de marzo, aproximadamente a las 09:30 fue la última vez que la vio.



Los agentes informaron que habían intentado ingresar al domicilio, pero no pudieron porque la dueña no autorizaba. Hasta ayer, 10 de marzo del 2020, en la tarde que los investigadores accedieron al lugar y localizaron su cuerpo en el pozo séptico, que estaba sellado con cemento.



La Fiscalía de Santa Elena informó que en su domicilio se encontraron másculas color marrón, así como en la pared y la puerta del dormitorio. También había huellas, como de arrastre, que conducían hacia el pozo que estaba sellado con cemento. Durante la noche y la madrugada se trató de rescatar su cuerpo, con la colaboración del cuerpo de bomberos.



Dos personas están detenidas para investigaciones, según las autoridades. Pero todavía no hay indicios del móvil del crimen ni los responsables.



La argentina estaba con sus ropas y no se encontraron evidencias de abuso sexual, según el fiscal de Santa Elena, Edmundo Briones.

Según el diario La Nación de Argentina, sus familiares están haciendo las gestiones para viajar hasta Ecuador. Titula una nota: ‘Horror en Ecuador: hallan asesinada a una mujer argentina que estaba perdida desde hace una semana’.



Unos de sus hijos, David Ludeña, le dijo al medio argentino que viajó al país para “probar suerte”.