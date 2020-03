Argentina suspende los vuelos internos y trenes y buses de larga distancia

LEA TAMBIÉN

El Gobierno argentino anunció que desde la medianoche de este viernes 20 de marzo de 2020 y hasta el próximo miércoles 25 se suspenderán "de manera total" los trenes y autobuses de larga distancia y el transporte aéreo interno, con el fin de controlar la expansión de la pandemia del coronavirus en el país.

"Es en función de que queremos desalentar el viaje del fin de semana largo (en Argentina son feriados el 23 y 24 de marzo). Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aun de la situación crítica que vivimos", expresó en una comparecencia en Buenos Aires el ministro de Transporte, Mario Meoni.



Esta situación, que se suma al cierre de fronteras por un mes ya anunciado el domingo pasado, no afecta a los desplazamientos dentro del área metropolitana, aunque desde el jueves todos los autobuses y trenes en esa zona solamente podrán transportar pasajeros sentados.



Desalentar el turismo

El titular de transporte concretó que "hasta el jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos (ambos de larga distancia) y aviones en todo el país", pero "a partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el 25 a las 0 horas".



"Vamos a ser absolutamente estrictos", aseveró, y agregó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a aumentar los controles en las carreteras para desalentar el "circuito turístico".



"No estamos en una situación como para estar haciendo turismo. Necesitamos que las personas entiendan que se tienen que quedar en su casa", sentenció.



Según los últimos datos, confirmados esta misma mañana por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, hasta ahora en Argentina hay confirmados 65 infectados por el covid-19, de los cuales dos han muerto.



Los casos se dan en nueve de las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, y la mayoría (56) presentan antecedente de viaje a países de riesgo, mientras que nueve de las personas se infectaron por transmisión local relacionada con los casos importados.



Por el momento, 464 sospechosos fueron descartados.



Preservar el aislamiento

El Gobierno de Alberto Fernández insiste en la necesidad de ampliar el distanciamiento social, minimizando la concurrencia a lugares muy transitados, especialmente los grupos de riesgo: los mayores de 60 años, quienes tienen otras enfermedades y las embarazadas.



"Todos los ciudadanos podemos generar acciones concretas para minimizar la posibilidad de estar en contacto con el virus o si lo tenemos y lo estamos incubando, aún sin saberlo, tramsmitírselo a alguien", agregó Vizzotti.



Ya el lunes, el Ejecutivo autorizó a los empleados del sector publico a no concurrir al lugar de trabajo y sí desempeñarse desde sus domicilios y se recomendó a las empresas del sector privado que trabajen "con la mínima cantidad de empleados" y adopten medidas para trabajar a distancia.



También se otorgaron licencias a todos los trabajadores públicos y privados que tengan hijos menores escolarizados y embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo de los sectores publico y privado quedarán liberados de concurrir a su lugar de trabajo, salvo los mayores de 60 quienes cumplan servicios esenciales.



"No son vacaciones"

El ministro de Transporte aclaró hoy que se está ante una situación "bastante difícil" y llamó a la cooperación entre el Estado nacional y las provincias.



"Pedir a los argentinos que asuman con responsabilidad el momento que estamos viviendo, no estamos dando feriados ni francos, sino tratando de restringir la circulación a los efectos de evitar la propagación en todo el país del coronavirus", subrayó Meoni.



Entre las decisiones ya tomadas también está la cancelación de todo tipo de espectáculos deportivos y culturales que congreguen un gran número de personas.