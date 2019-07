Argentinos recuerdan a Juan Domingo Perón en el 45 aniversario de su muerte

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La sociedad argentina recordó este lunes 1 de julio del 2019 al tres veces presidente Juan Domingo Perón en el 45 aniversario de su muerte con mensajes en las redes sociales, bajo etiquetas como #PerónVive, y diferentes actos de homenaje a lo largo de todo el país.

Perón fue el fundador de Partido Justicialista (PJ), máximo representante de la corriente peronista a lo largo de los años, y hoy la agrupación política fue una de las más activas a la hora de recordar a su líder histórico.



"Solo muere aquello que se olvida. Perón vive en el pueblo. #VivaPerón", publicó el partido en su perfil de Twitter acompañado de un video con uno de los discursos del político fallecido el 1 de julio de 1974 debido a un paro cardíaco a los 78 años de edad.



Del terreno ideológico que sembró Perón salieron numerosos políticos a lo largo de los año.



Entre ellos se encuentra Sergio Massa, que apuntó a la "justicia social" como uno de los mayores legados del que fuera marido de Eva Duarte.

Solo muere aquello que se olvida.

Perón vive en el pueblo.#VivaPerón ✌🏻



8 de octubre de 1895 - 1 de julio de 1974 pic.twitter.com/v522ZYxxwt — Partido Justicialista (@p_justicialista) 1 de julio de 2019

"Juan Domingo Perón construyó las bases de un Gobierno para todos y nos marcó el camino para alcanzar la justicia social. Dos principios que deben guiarnos para seguir avanzando hacia un nuevo Gobierno y una nueva mayoría amplia, generosa y plural. #NuevaMayoría", publicó Massa a través de Twitter.



Uno de los hombres más cercanos a Perón durante su carrera política fue Héctor Cámpora, odontólogo de profesión y presidente del país por unos meses en 1973, dio nombre a la organización La Cámpora, que actúa como base juvenil de la corriente kirchnerista y que hoy no se quiso perder el homenaje.



"El futuro será nuestro #PeronVive. 45 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón", publicó la organización en Twitter.



No solo políticos tuvieron palabras de recuerdo hoy para Perón, y personalidades como el cineasta Pino Solanas -quien también ejerce como senador nacional- recalcaron la "resistencia a la injusticia social" que sigue en el legado de Perón.



"En el 45 Juan Domingo Perón puso en funcionamiento un gran movimiento descolonizador con eje en los trabajadores, un territorio cultural donde el pueblo expresó su resistencia a la injusticia social y al dominio del país por intereses foráneos. #PeronVive en su Legado.", publicó en Twitter.



Además, a lo largo del país se están realizando ofrendas florales y otros actos de homenaje.



Desde la sede del PJ nacional afirmaron a Efe que no se realizará ningún acto nacional y que serán los organismos provinciales y locales los que decidan y operen los homenajes.