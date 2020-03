Argentina prolonga la cuarentena hasta el 12 de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

El presidente argentino. Alberto Fernández, extendió, este domingo 29 de marzo del 2020, la cuarentena nacional obligatoria hasta el 12 de abril, cuando termine la Pascua. El Mandatario agradeció al 90% de la población que sí cumplió con la primera parte de la cuarentena que comenzó hace una semana.

A los que violaron la cuarentena, dijo que se les decomisó el automóvil y corren un proceso penal.



Fernández dijo que hay que seguir luchando para que la curva no suba y que lo que ha hecho Argentina le ha permitido ser uno de los 10 países en el mundo que estarán en los planes para las pruebas médicas y que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud por haber tomado acciones concretas en esta crisis sanitaria.



Además, sostuvo que el poder frenar los casos de contagio permitirá al país tener tiempo para prepararse si la crisis se agrava.



El presidente argentino también sostuvo que la economía es una preocupación y que no se la ha descuidado. Volvió a decir que no permitirá que los empresarios despidan a los trabajadores, y que no permitirá desalojos por alquileres o cuotas de créditos hipotecarios impagos.



“Es inhumano en esta crisis despedir a gente” y ofreció créditos blandos. Y a los grandes empresarios les dijo: “vamos, muchachos, ahora solo están ganando menos”.



"La prioridad es salvar las vidas. La economía, si se cae,se puede levantar. Si alguien muere, no lo levantamos más”, dijo el Mandatario.

Si bien el país cuenta ahora con 820 contagiados y 20 muertos, se cree que en los próximos días habrá un crecimiento de casos por la llegada de 35 000 reactivos para expandir las pruebas del covid-19.