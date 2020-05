Argentina fija el precio local del barril de petróleo en USD 45 para proteger  la industria doméstica

LEA TAMBIÉN

Argentina estableció el martes 19 de mayo del 2020 un precio local para el barril de petróleo de USD 45, superior al valor internacional, en un intento por proteger la producción doméstica en medio de la crisis que vive la industria por la pandemia del coronavirus.

Según un decreto publicado en el boletín oficial, el nuevo valor tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que la cotización del "'Ice Brent Primera Línea' supere los USD 45 durante 10 días consecutivos".



Reuters informó en abril que Argentina planeaba establecer un mayor precio del barril local de petróleo después de que la demanda de crudo colapsara en todo el mundo por el coronavirus.



El decreto del presidente Alberto Fernández explicó que esta situación "obliga a tomar medidas conducentes para preservar los niveles de actividad y de producción de la industria", a fin de "mantener las pautas de inversión tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, (y) asegurar las fuentes de trabajo del sector".



El crudo Brent cotizaba el martes a alrededor de USD 35 el barril, después de recuperarse ligeramente de un mínimo en abril.



El precio del petróleo establecido localmente en Argentina, conocido como el "barril criollo", se ha utilizado en otras oportunidades para estabilizar el mercado local frente a las oscilaciones de los precios mundiales.



Una autoridad de YPF, la empresa estatal líder en la producción de hidrocarburos del país, dijo que el "barril criollo" garantiza un precio de energía competitivo local que ayudará a evitar la importación y proteger las escasas divisas que posee el país.



"Es necesario revisar y optimizar las estructuras de costos a fin de que la actividad convencional y no convencional resulten sostenibles en este nuevo escenario de precios", dijo la fuente de la empresa, que pidió no ser identificada.



El país sudamericano alberga la enorme formación Vaca Muerta, que podría tener una de las mayores reservas mundiales hidrocarburos no convencionales.



La pandemia obligó a las empresas productoras, entre las que se encuentran YPF, Shell, Exxon y Vista Oil, a reducir sustancialmente la producción de hidrocarburos y una gran cantidad de trabajadores del sector se encuentran suspendidos, lo que implica una reducción de sus salarios.



Por otro lado, la caída del precio del petróleo y la menor extracción generó un brutal golpe a las provincias productoras, que en muchos casos dependen de los ingresos por regalías para sostener su economía.



"Las diez provincias (...) percibirán sus regalías liquidadas en base al precio fijado por esta norma. Esto brindará previsibilidad y alivio a sus cuentas fiscales, y una base de sustento a los trabajadores y PyMEs del sector", dijo el Gobierno en el decreto.



El decreto, que establece la condición de que las empresas mantengan los niveles de producción y de empleo del 2019, también reglamentó una rebaja en los aranceles a la exportación de petróleo y la prohibición para que las petroleras accedan al mercado de cambios o adquieran títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera.



José Luis Sureda, exsecretario de recursos hidrocarburíferos del país, dijo a Reuters que el decreto no generará un impacto inmediato en la producción de las empresas mientras la demanda de combustibles no se recupere.

"Mucho ruido y pocas nueces", señaló Sureda. "Va a tener un efecto con una demora en el tiempo para las empresas porque evidentemente hay mucho stock de crudo y la demanda todavía no se recuperó y no se sabe cuándo se va a recuperar", explicó.