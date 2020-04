Argentina reporta 112 muertes y 2 571 contagios de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los nuevos casos de covid-19 en Argentina fueron este miércoles 15 de abril del 2020, 128, por lo que la cifra total de contagios alcanzó los 2 571, mientras que en las últimas 24 horas fallecieron 7 personas, lo que elevó el total a 112 decesos desde que la enfermedad llegó al país.

Entre los fallecidos había cuatro personas residentes en la ciudad de Buenos Aires, una persona de la provincia de Buenos Aires, otra de Córdoba (centro) y una última de La Rioja (norte).



Se trataba de cinco mujeres y dos hombres, según el informe vespertino diario del Ministerio de Salud.



De los nuevos casos detectados, 66 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, 22 a la ciudad de Buenos Aires, y 31 a la provincia del Chaco (norte), tres de los lugares con transmisión comunitaria del virus.



El resto fueron 13 en Río Negro (sur), 12 en Córdoba, 8 en Tierra del Fuego (sur), 6 en La Rioja (norte), 3 en Mendoza (oeste), 2 en Neuquén (sur), 2 en Santa Fe (centro este) y otro más en Corrientes (noreste).



Catamarca (norte), Chubut (sur) y Formosa (noreste) son las únicas tres provincias argentinas que se mantienen sin casos de coronavirus.



Las pruebas realizadas durante el martes fueron 1 569, y desde el inicio del brote se han hecho 24 374 test, lo que equivale según el Gobierno a 537,1 muestras por millón de habitantes.



Del total de los casos confirmados, el 32,8% son importados, el 35,3 % son contactos estrechos de casos confirmados, y el 16,6 % son producto de la circulación comunitaria del virus, mientras que el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



El país suramericano se encuentra en aislamiento social obligatorio desde el pasado 20 de marzo, y el mismo rige hasta el próximo 26 de abril.



Gobierno apuesta por la salud y el futuro



El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, apostó este miércoles 15 de abril por "cuidar la salud" de la población sin descuidar "el futuro", y destacó que el Gobierno no está "para dejar caer a empresas y dejar argentinos sin trabajo" ante la pandemia de coronavirus.



"Que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos uno está descuidando el futuro", señaló en el barrio bonaerense de La Matanza durante la presentación de un contingente de fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento del aislamiento social que rige desde el pasado 20 de marzo.



El mandatario recordó que la economía nacional ya se recuperó de grandes crisis y exhortó a no perder "la dignidad".



Argentina esta 'menos mal' que otros países



El ministro de Salud argentino, Ginés González García, consideró este miércoles que su país va "menos mal que otros países" en la lucha contra la pandemia de la covid-19, y aseguró que en la actualidad tienen "la mitad" de camas de cuidados intensivos todavía disponibles.



"Yo no digo que vamos bien, digo que vamos menos mal que otros países. En cualquier comparación que se haga, porque empezamos antes y porque tomamos las medidas todas juntas y no esperamos escalonadamente", recalcó González García en una comisión del Senado por videoconferencia.



González García defendió además la cantidad de pruebas de covid-19 que se desarrollan en el país y arguyó al respecto que ayer el porcentaje de positivos sobre la cantidad de test realizados fue del 11,66%.