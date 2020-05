Argentina está en default hace meses, dice el presidente Alberto Fernández

LEA TAMBIÉN

El presidente Alberto Fernández dijo este jueves 21 de mayo del 2020 que Argentina está en default desde hace meses, por lo que mañana, 22 de mayo, no cambiará la situación aunque no pague un vencimiento por USD 500 millones, en plena negociación para reestructurar su deuda con acreedores privados.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana (viernes) y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, lanzó el mandatario.



Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre en lo que él mismo describió como “un país en virtual default” con una deuda que totaliza USD 234 000 millones, casi el 90% del Producto Interno Bruto.



El viernes 22 de mayo se cumple el período de gracia para que Argentina pague vencimientos de intereses de tres bonos globales denominados bajo ley extranjera por USD 500 millones. Si no los paga caerá en suspensión de pagos.



Argentina busca reestructurar deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera por unos USD 66 000 millones en negociaciones que también tienen plazo hasta este viernes, pero se da por descontado que continuarán.



Fernández ha repetido que quiere pagar, pero que no hay fondos, y pide un tiempo de gracia de tres años que le dé aire para reactivar una economía en recesión desde hace dos años y ahora castigada por la cuarentena por la covid-19.



“El gobierno no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”, declaró Fernández desde la provincia de Santiago del Estero (norte).



“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”, agregó. “Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos”.



El presidente peronista de centroizquierda aseguró que hará lo necesario para que los compromisos que el país asuma con sus acreedores no signifiquen una nueva postergación del pueblo argentino.