Argentina reinicia debate en el Congreso para legalizar el aborto

Un proyecto para legalizar el aborto en Argentina volverá a ingresar este martes al Congreso para su debate, tras el revés que sufrió en 2018 cuando obtuvo una histórica aprobación en Diputados, pero fue rechazado en el Senado.

Una marea de pañuelos verdes, símbolo de la lucha feminista en favor de la norma, apoyará en las calles la presentación del proyecto que será elevado para su debate parlamentario por octavo año consecutivo, con el respaldo de 15 legisladores.



Organizaciones en favor del aborto legal buscan instalar el tema en la campaña electoral para los comicios generales del 27 de octubre.



“La nueva presentación no es solamente volver con la ofensiva por el reclamo del derecho al aborto, sino presionar en el armado de listas de los partidos y lograr que todo candidato y candidata se pronuncie claramente”, dijo a la AFP Victoria Tesoriero, dirigente de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



En Argentina, según la ley que rige desde 1921, el aborto es permitido cuando está en peligro la vida de la mujer y cuando es producto de una violación, sin precisar las semanas de gestación.



Pero muchos médicos y algunos gobiernos provinciales se resisten a aplicar la ley y ha habido casos de niñas de 11 años obligadas a seguir el embarazo.



Se estima que un centenar de mujeres mueren cada año por abortos clandestinos.



En 2018 la Cámara de Diputados respaldó la ley para legalizar el aborto hasta la decimocuarta semana de gestación, pero el Senado, más conservador, la rechazó por 38 votos a 31.



En Argentina, país natal del papa Francisco y con fuerte influencia de la Iglesia Católica, el tema ha dividido a la ciudadanía.



Al pañuelo verde se enfrentó con fuerza al pañuelo celeste, símbolo antiabortista.



La renovación de la mitad de la Cámara de Senadores abre expectativas sobre la revisión de posiciones.



“Esta vez el tema ya está instalado en la sociedad, será una pregunta más natural para los candidatos que tendrán que decir qué posición llevarán al Congreso”, afirmó Tesoriero.



El presidente liberal Mauricio Macri, que buscará su reelección, se ha mantenido ambiguo. El año pasado, en medio del debate parlamentario, se había declarado “a favor de la vida”, aunque había anunciado que si la ley era aprobada, no la vetaría.



La exmandataria y senadora Cristina Kirchner, principal opositora y candidata a la vicepresidencia, que fue renuente a apoyar la ley durante sus dos mandatos de gobierno (2007-2015) , votó a favor de aprobarla en 2018.



Su compañero de fórmula Alberto Fernández, candidato a la presidencia por el peronismo, se ha declarado en favor de la despenalización, aunque sin avanzar en la legalización.



“Creo que no debe ser delito y que esto podríamos empezar a trabajarlo sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización divide mucho a los argentinos”, dijo en una reciente entrevista.