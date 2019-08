Fernández dice que no hay riesgo de 'default' en Argentina si es elegido

LEA TAMBIÉN

El candidato a la presidencia de Argentina por el Frente de Todos, Alberto Fernández, que ganó las primarias del pasado 11 de agosto, aseguró este jueves 22 de agosto del 2019 que si llega a ser presidente el país no caerá en una situación de suspensión de pagos.

"La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default (cese de pagos) si yo soy presidente (...) Tendremos que hablar con los acreedores para ver cómo en todo caso resolvemos el tema", apuntó Fernández en el seminario "Democracia y desarrollo", organizado por Clarín.



Apuntó que el Ejecutivo "lo que tiene que ver es como genera condiciones para pagar esta deuda", ya que "si la Argentina hoy debiera pagar las obligaciones en las condiciones que está difícilmente podría hacerlo".



"Hay que sacar del escenario la idea de que nosotros venimos a incumplir las obligaciones asumidas", agregó Fernández sobre una deuda que considera legítima ya que fue "contraída por un Gobierno democrático elegido por los argentinos".



Una parte de esta deuda corresponde al Fondo Monetario Internacional, que el año pasado otorgó a Argentina un préstamo de 56.300 millones de dólares y que ahora podría entrar en riesgo, según Fernández, debido a la situación fiscal del país, que debe llegar al equilibrio en el déficit primario si no quiere incumplir el acuerdo con la entidad financiera.



"Vamos a tener un problema fiscal, generado por un déficit que vamos a crear, que están creando perdón, que impide el cumplimiento con el objetivo del Fondo", destacó.

El candidato presidencial peronista que en las primarias del pasado día 11 obtuvo el 47 % de los votos, quince puntos más que el presidente Mauricio Macri, quince puntos más que Macri, que aspira a la reelección en los comicios de octubre, se refirió también a la inflación, que supera el 54 % en la tasa interanual, y que a su juicio será "muy difícil de bajar".



"Todo lo que hagamos debe controlar la inflación. (...) Si yo logro al cuarto año (de su posible mandato) terminar con una inflación de un dígito sería el tipo más feliz de mundo", valoró.



Una de las recetas que apuntó para controlar la subida de los precios es un pacto entre Gobierno, empresarios y sindicatos.



"Un enorme acuerdo donde participen empresarios, donde participen sindicatos y el Estado, donde cada uno haga su parte. (...) Lo tengo hablado con los sindicatos y lo he hablado con los empresarios que me han venido a ver", añadió.



En el panorama internacional se refirió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien llamó "misógino" hace unos días después de que este alertara de un posible éxodo de argentinos a Brasil en caso de que gane la fórmula de Fernández en los comicios de octubre.



"Fue un error mío. Me dejé llevar por la lógica de Bolsonaro y yo no soy como Bolsonaro. Brasil es mucho más importante que cualquier enojo mío con un presidente", destacó.



Sobre Venezuela se reafirmó en su postura de no intervención externa y buscar un "acercamiento" entre las partes involucradas.



"Lo que América Latina debe hacer es ayudar a recomponer la democracia en Venezuela y la plena institucionalidad, pero para hacer eso no hay que correr detrás de los marines, hay que hacer lo que proponen Uruguay y México, buscar un punto de acercamiento que le devuelva la convivencia democrática", declaró.