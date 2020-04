Argentina cede recursos incautados al narcotráfico para lucha contra covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Argentina destinará a la lucha contra el coronavirus 70 inmuebles, 26 vehículos y USD 16 000 incautados al narcotráfico, informaron este jueves 23 de abril del 2020 fuentes oficiales.

Un tribunal de la norteña provincia de Chaco decidió ceder al "conjunto de medidas sanitarias que demanda la actual crisis epidemiológica derivada del covid-19" los recursos incautados dentro del caso Carbón Blanco, por el que en 2019 condenaron a los integrantes de una banda liderada por el abogado Carlos Salvatore por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.



La Justicia accedió a esta medida a petición del fiscal Federico Carniel, quien detalló que en el caso de los automóviles e inmuebles estos pasan a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su subasta, y mientras no se adjudique comprador el Ministerio de Salud podrá utilizarlos para fines vinculados a la pandemia.



"No se le da la propiedad de los inmuebles al Ministerio de Salud, sino solamente su uso en relación a la emergencia. Una vez que pase la emergencia los bienes muebles inmuebles vuelven otra vez a las arcas del Estado y es el Estado el que los vende", indicó el fiscal.



En cuanto a los 11 millones de pesos (unos USD 16 000), se empleará para comprar insumos para el hospital Perrando, el más importante de la provincia y en el que varios integrantes del personal sanitario se contagiaron de coronavirus.



Carniel indicó que esta decisión se ampara en el artículo 305 del Código Penal, que establece que "todos bienes que fueran objetos de lavado de dinero se le dé un destino social o se utilice para reparar a alguna victima".



A finales de marzo, la AABE puso a disposición del Gobierno de la provincia de Salta (norte) dos hoteles incautados al narcotraficante Erwin Loza "para el aislamiento obligatorio de no residentes que revistan la condición de casos sospechosos o confirmados de infección del covid–19", según la información difundida por el Ejecutivo nacional.

A raíz de esta decisión, el titular de la AABE, Martín Cosentino, aseguró que "todos los bienes del Estado, incluso los que fueron incautados al narcotráfico, hoy más que nunca deben estar al servicio de la comunidad".

Argentina reporta hasta este jueves 3 288 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 159 fallecieron.