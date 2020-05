Argentina mantiene aislamiento en Buenos Aires y periferia por la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El aislamiento social obligatorio en Buenos Aires y su populosa periferia seguirá hasta el 24 de mayo, pero el resto de Argentina hará una reapertura progresiva para enfrentar la pandemia del coronavirus, anunció este 8 de mayo del 2020 el presidente Alberto Fernández.

“La situación está bastante controlada, pero el área metropolitana tiene el 86% de los casos de todo el país y el mayor foco de contagio”, dijo Fernández en conferencia de prensa en la residencia oficial de Olivos, al norte de la capital.



El confinamiento cumplió 50 días este viernes 8 de mayo. Se han registrado 5 598 casos de covid-19, con 293 muertos y 1 659 personas recuperadas.



“El área metropolitana tiene la mayor densidad demográfica y la mayor cantidad de personas que vinieron infectadas de otros países. La cuarentena se extiende allí hasta el 24 de mayo”, dijo Fernández.



En el mayor conglomerado urbano del país viven unas 14 millones de personas, entre la capital y los 13 distritos que la rodean.



“La tasa de mortalidad en el país es de seis muertos por cada millón de habitantes. En forma comparativa con el resto del mundo no estamos mal y la cuarentena tiene sentido”, afirmó el gobernante.



En las provincias, empezará a aplicarse un plan de “reapertura progresiva de actividades” industriales, comerciales e incluso recreativas, según lo dispongan sus autoridades, agregó el jefe de Estado.



El Gobierno federal toma las decisiones tras consultar a un comité de los principales epidemiólogos e infectólogos.



“Algunos hablan de abrir la economía pero no me van a torcer el brazo. Estamos cuidando las vidas de la gente”, indicó.



Argentina venía sufriendo una recesión de dos años hasta que asumió Fernández en diciembre y asomó una muy tibia recuperación que se esfumó con la pandemia, hasta caer en un derrumbe de la economía que se calcula en al menos 6,5% este año.