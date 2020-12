Argentina marca un rumbo para los derechos de la mujer en Latinoamérica

Argentina se ha convertido en un ejemplo del rumbo que se debe tomar para garantizar los derechos de la mujer en Latinoamérica al aprobar una ley que legaliza el aborto, señaló este miércoles 30 de diciembre del 2020 la activista salvadoreña Morena Herrera.

"Este paso en Argentina será un cambio significativo en este país, pero además marca un rumbo y un horizonte para los derechos de la mujer en toda Latinoamérica", manifestó la también presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una ONG que durante años ha luchado en el país centroamericano por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.



Para la activista "Argentina está mostrando un camino, una posibilidad importante, una maduración del pensamiento democrático y del proceso democrático".



"Los argumentos de los senadores han sido muy interesantes, muy fundamentados en la salud pública y en la justicia social, en como legislaciones restrictivas afectan y profundizan las desigualdades que recaen sobre todas las mujeres, pero en especial las que viven en situación de vulnerabilidad", expresó.



Indicó que "el importante paso de la democracia Argentina no surge de la nada, tiene como inspiración un movimiento feminista y de mujeres fuerte, que ha trabajado por años para que esto sea posible y eso también es inspirador".



"Los problemas que se hablan (en Argentina) no son diferentes a los de El Salvador. Son problemas similares, quizá más agravados aquí (en El Salvador) porque la persecución y la criminalización de las mujeres ha sido más activa y eso genera más temor, más clandestinidad", sostuvo.



Morena subrayó que el histórico paso en Argentina "nos marca la necesidad de insistir en que el aborto se debata como un problema de salud pública y que el Estado se haga cargo de garantizar el derecho a la salud de las mujeres".



"No tiene que ver con libertinaje, ni con otros calificativos que han usado, sino con una necesidad histórica y presente en la necesidad salvadoreña", añadió.



En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias, y son acusadas de homicidio.



Un llamado a los colectivos a retomar la lucha

​

Por su parte, Keyla Cáceres, candidata a diputada suplente por el partido político Nuestro Tiempo (centro derecha), señaló que la aprobación del aborto en Argentina es un llamado a que las nuevas generaciones y los colectivos (feministas y de mujeres) "vuelvan a retomar esta lucha con mucha más fuerza".



"Esto significa también la necesidad de ir aprendiendo del movimiento feminista de Argentina y de toda esa marea verde que logró sacar un compromiso más allá de la sociedad civil, de las niñas y de las adolescentes (...) significa un avance en materia de los derechos humanos y en el derecho a decidir de todas las mujeres en América Latina", agregó.



El Senado de Argentina aprobó en la madrugada un proyecto que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y era un reclamo histórico de los colectivos feministas.

El texto, que ya había sido aprobado por los diputados el pasado día 11, recibió los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas y durante la que miles de personas, a favor o en contra de la ley, se concentraron a las afueras del Congreso a la espera del resultado.