Autoridades sanitarias alertan sobre uso de clorito de sodio como medicamento para covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, informó sobre la alerta difundida por el Instituto de Salud Pública de Chile ante el uso del clorito de sodio como "fármaco para tratar el covid-19". Lo dijo a través de un comunicado publicado el sábado 8 de agosto del 2020.

El clorito de sodio, también conocido como solución milagrosa o miracle mineral solution, es un producto químico utilizado principalmente en la fabricación de papel. "No corresponde a un medicamento y no cuenta con autorización sanitaria que respalde su seguridad, calidad y eficacia, por lo que su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal", según el documento de la entidad ecuatoriana.



Arcsa además señaló que en plataformas de compra y venta virtual nacionales se encontró este tipo de productos, los cuales no cuentan con registro sanitario.



El clorito de sodio, al igual que el dióxido de cloro (un desinfectante industrial), no cuentan con antecedentes científicos que respalden su efectividad contra el covid-19.



Ante lo expuesto, la entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para que se abstengan de adquirir estos químicos, ya que no hay garantías para su consumo, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.



Arcsa invitó a la ciudadanía a adquirir medicamentos y productos naturales que cuenten con registro sanitario ecuatoriano vigente; estos deben ser adquiridos en establecimientos autorizados. Si tiene dudas o desea información sobre la venta o distribución puede enviar un correo a control.posterior@controlsanitario.gob.ec o por medio de la aplicación Arcsa Móvil, así como cualquier evento adverso relacionado con fármacos al correo electrónico farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec