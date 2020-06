Arcsa decomisó miles de jarabes sin certificación sanitaria en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), se decomisaron 2 636 frascos de un jarabe que, supuestamente, fortalecería el sistema inmunológico.

El decomiso, llevado a cabo en el norte de Guayaquil se llevó a cabo este jueves 18 de junio de 2020, según informó la Arcsa en un comunicado. Este producto era promocionado a través de redes sociales y se vendía mediante comercio electrónico, asegura el boletín.



Durante la inspección, las autoridades constataron que ni los jarabes contaban con certificación sanitaria para su comercialización y, además, que el local que se encontraba atendiendo al público no tenía permisos de funcionamiento.



En el comunicado, la agencia de regulación dijo que iniciará un proceso sancionatorio por la comercialización de estos productos.



Por otro lado, recomienda a la ciudadanía "adquirir productos de consumo humano únicamente en establecimientos autorizados por Arcsa y no a través de redes sociales, ya que podrían tratarse de artículos irregulares cuya calidad, seguridad e inocuidad no pueden ser comprobadas".