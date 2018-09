Arcsa alerta sobre lote de Vita Leche afectado por contaminación química

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha enviado una alerta sobre un lote de leche que ha sido afectado por contaminación química. Específicamente, se trata del producto ‘Leche entera ultrapasteurizada larga vida UHT’ de la marca Vita Leche.

Ante esta situación, la agencia de regulación sanitaria asegura en un comunicado divulgado este martes 11 de septiembre de 2018 que ha prohibido la comercialización, compra y consumo del lote S03 del producto distribuido por la empresa ecuatoriana.



¿Cómo puede saber el consumidor que la leche que está comprando no pertenezca a ese lote? Debe asegurarse de que las fechas de elaboración y expiración no sean las siguientes.



Fecha de elaboración: 3 de septiembre de 2018

Fecha de vencimiento: 3 de octubre de 2018



En caso de constatar que algún ítem de este lote esté siendo comercializado, el consumidor debe alertar cuanto antes a la agencia a través del correo electrónico vigilancia.alimentos@controlsanitario.gob.ec o la aplicación para teléfonos celulares ‘Arcsa Móvil’.



Ante las denuncias receptadas por Arcsa, Pasteurizadora Quito S.A. emitió un comunicado en el cual confirma que el pasado 3 de septiembre “se produjo una falla en el proceso de sanitización en uno de los equipos de envasado de funda, provocando la alteración en las características estándar de 375 unidades, distribuidas en la zona centro sur de Quito”.



La pasteurizadora asegura que la contaminación de este lote se debió a una “falla mecánica no detectada durante ocho minutos en una de las envasadoras” de sus instalaciones. Asegura además que han retirado los productos de “todos los puntos de distribución” de la zona y los han reemplazado por otros lotes.



Según el comunicado, la empresa “lamenta lo sucedido” y, asegura, se ha puesto en contacto con “todas las personas que han presentado reclamos y está realizando el debido acompañamiento”, sin especificar las condiciones de salud de los afectados.