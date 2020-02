6 400 árboles se sembraron en nueve  sitios de Quito

LEA TAMBIÉN

Centenares de quiteños acudieron a la invitación municipal de sembrar 6 400 árboles en nueve sectores el Distrito Metropolitano, a pesar del intenso sol de la mañana del sábado 15 de febrero de 2020.

“La siembra de árboles es una de las acciones que estamos realizando para mejorar el medioambiente de Quito. Además, vamos a conservar al Chocó Andino para que no nos gane la deforestación”, reconoció Jorge Yunda, alcalde de Quito.



Uno de los objetivos ambientales de la actual administración municipal es la siembra de un millón de árboles durante su periodo. Esta mañana se plantaron 400 árboles en el parque Bicentenario, 300 en La Carolina, 200 en el Chaquiñán, 500 en Chilibulo, 400 en Cuscungo, 700 en Guangüiltagua, 200 en el Itchimbía, 1 000 en el parque Metropolitano del Sur y 300 en el ex Fundeporte.

Jorge Yunda, alcalde de Quito, sembrando árboles.



A más de los 4 000 árboles que sembró el municipio, se sumaron iniciativas del Jardín Botánico con 1 000 árboles plantados en el Ilaló, del Ministerio del Ambiente con 600 árboles en el Pululahua y del Colegio Nacional Minas con la siembra de 800 árboles en San José de Minas. Hasta el momento se han sembrado 136 510 árboles en el Distrito Metropolitano en menos de tres meses.



Las plantas empleadas en la arborización del Distrito Metropolitano son nativas andinas, como cholanes, podocarpus, sauces, arrayanes, jacarandas, arupos, romerillos, algarrobos, cedros, guabos, nogales, robles, entre otras.

“Antes de realizar la siembra, estudiamos el nicho ecológico de cada zona del Distrito Metropolitano para determinar qué plantas se adaptarán mejor. La selección de cada especie viene precedida con una planificación técnica basada en las capacidades fisiológicas de cada planta”, añade Esteban Moscoso, gerente de Espacios Verdes.



Como testigo de honor de la siembra en el parque Bicentenario estuvo el cholán 1 000 000 1 que fuera sembrado por Roger Federer y Alexander Zverev en la Mitad del Mundo el pasado 24 de noviembre de 2019. Este árbol es un símbolo de la iniciativa, ya que abandonará su maceta para ser llevado a la tierra cuando se cumpla con la meta de sembrar el árbol un millón.



Para Sindel Vinueza, subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, la mejor estrategia reconocida por las Naciones Unidas para combatir el cambio climático que enfrenta el mundo es la restauración forestal. “Existe el compromiso de Quito de ser parte del Plan Nacional de Restauración Forestal impulsado por el Ministerio del Ambiente y eso hay que felicitar, porque son iniciativas que invitan a sembrar vida y soluciones”, señaló.

La Epmmop añadió que dentro del proyecto de arborización de Quito, en los próximos días se sembrará 10 000 especies arbóreas en las principales avenidas de la ciudad. “Emprenderemos campañas que lleguen al corazón de la gente. Si en el Distrito Metropolitano nacen 50 000 niños anualmente, porqué no rendirle un homenaje a ese nacimiento sembrando un árbol. Tenemos además 600 000 deportistas en Quito, hasta por responsabilidad con ellos, deberían sembrar un árbol para que nunca les falte el aire”, explica Moscoso.



Yunda dijo que además de apuntar al reemplazo del eucalipto por especies nativas, están trabajando en la ordenanza municipal para la clasificación de la basura en la fuente para darle un mejor uso al plástico a través del reciclaje antes que llegue a los ríos y océanos. “Estamos impulsando una transportación pública sostenible que vaya dejando atrás a los combustibles fósiles. Buscamos que en el Trole ya no se use buses contaminantes sino que todos funcionen con energías limpias”.