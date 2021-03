Andrés Arauz: ‘Vamos a utilizar las reservas del Banco Central en inversión’

Entrevista con Andrés Arauz, candidato presidencial de Unes.



Sobre la compra de su renuncia al Banco Central, dice que fue despedido...

​

La realidad es que fui despedido el año pasado. El 8 de mayo recibí una notificación en la que se da por terminada mi relación laboral en contra de mi voluntad, había firmado. Mi vida era ser un servidor público. Hay que defender a los servidores públicos, son derechos que están en la ley, en la Constitución.

Las ventas de renuncias vienen desde el gobierno de Rafael Correa. ¿Va a eliminar este tipo de figuras?

​

Y fue algo declarado inconstitucional por la Corte. Lo que demuestra que se implementó algo que estaba en contra de los derechos de los trabajadores. Nosotros sí vamos a respetar esos derechos.



Guillaume Long renunció. ¿Por qué no usted?



Porque él no era un funcionario de carrera. Yo gané un concurso en el 2006. No he sido funcionario político ni de libre remoción ni de ninguna otra responsabilidad en el Gobierno de Moreno.



¿Por qué si entró al BCE en el 2006, su título aparece registrado en el 2010?



En el 2005 me gradué en la Universidad de Michigan, retorné y no estaba registrado el título porque no había Senescyt. En esa época, las instituciones revisaban que el título fuese original y así me vinculé.

Vamos a elegir entre dos visiones de dolarización. Usted propone cuarentena de dólares; el otro finalista, acabar con el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuáles son las diferencias?

​

Queremos fortalecer la dolarización. Se la fortalece con dólares, es decir, que entren dólares al Ecuador y que se vaya la menor cantidad posible, para que recircule en la economía. Que haya trabajo, productos ecuatorianos.



¿Habrá moneda digital?

​

Vamos a modernizar el comercio electrónico. Hay que ir al sistema de identidad electrónica y simplificar el comercio y las transferencias electrónicas.



¿Su anuncio de USD 1 000 para los pobres y el pago a los GAD se financiarán con fondos del Banco Central?

​

Vamos a utilizar las reservas internacionales del Banco Central para invertirlas en el país. Ecuador recibió USD 4 000 millones del FMI, y los depositaron en Suiza. Queremos que ese dinero se invierta para paliar los efectos de la crisis y generar un alivio de deudas, con bancos, con tarjetas de crédito, con el Biess y dinamizar la economía.



¿Van a crear bonos para pagar esos fondos del BCE?

​

El Banco Central invierte en el Gobierno Nacional, este le queda debiendo al Central y lo pagará en uno o dos años.



Promesas de pago...



La palabra crédito viene de creer, fe, una promesa. Es normal, y se tiene que aplicar para impulsar la economía. No solo para el pago de Mil de una, para activar desde abajo la economía, también para los gobiernos locales, porque van a activar la obra pública.



¿Y esos bonos van a ser del Estado, que son volátiles, o del Tesoro de EE.UU., que son fuertes?



El Central no tiene inversiones en bonos de EE.UU. Tiene ese dinero en Suiza, ganando menos del 1%. Ese dinero hay que colocarlo en el país, comprando títulos valores en el mercado nacional.



Rafael Correa no podrá regresar porque su juicio ya no tiene más recursos...



Hay un error en su premisa, que todo en el ámbito penal es sujeto de revisión por razones de fraude o por revisión.



¿Qué piensa hacer con el señor Correa, lo va a traer?



No pienso hacer nada. Son sus decisiones. Tiene que ir a la justicia nacional o internacional para resarcir sus derechos. Nosotros hemos dicho que se trata de persecución política. La mejor evidencia es la sentencia un día antes de la presentación de la candidatura ante el CNE. Pero eso es el pasado...



¿Pero quiere que sea su asesor, como ha dicho?



Lo he invitado a que sea un asesor por su experiencia, y él ha dicho que prefiere quedarse en Bélgica con su familia y me parece bien. Es el momento de los jóvenes, de una renovación de la política. Vamos a apostar con un gabinete con 50% de mujeres que tomen decisiones, un gabinete plurinacional, habrá científicos formados en el exterior. Eso necesitamos: la juventud, no las discusiones de nunca acabar sobre el pasado.



¿Buscará la amnistía desde la Asamblea?



No se puede aplicar la amnistía en estos casos. Vamos a aplicar una política de independencia con asesoría del Relator Especial de Independencia judicial de la ONU.



¿Cuál es su visión de la propiedad privada?



La propiedad privada es un derecho constitucional, es un derecho humano y tiene que respetarse en función de la sociedad también. La propiedad privada no es absoluta, pero en nuestro gobierno será absolutamente respetada, porque no tenemos interés de afectar a nadie, sino de potenciar la actividad privada.

¿Cuál es su política sobre el aborto por violación? Rafael Correa decía que renunciaría si se aprobaba.



Soy otra persona, tengo mis prioridades. En todo caso, nuestra prioridad es salir de la crisis sanitaria y económica y dar apertura al debate nacional. No tengo temor a que se discuta el tema.

​