Andrés Arauz dice que se ingresarán recursos a la casación del caso sobornos para que Rafael Correa mantenga sus aspiraciones electorales

Andrés Arauz, precandidato presidencial por Centro Democrático, insiste en que su compañero de fórmula, Rafael Correa Delgado, sí aceptó su precandidatura para la Vicepresidencia, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no proclamó oficialmente esa nominación.

Arauz ofreció este jueves 3 de septiembre del 2020 una rueda de prensa en Guayaquil, para sostener la tesis de que el expresidente Correa supuestamente sí cumplió con la aceptación, como lo dispone el reglamento de Democracia Interna del CNE.



La carta presidencial de la denominada Revolución Ciudadana interpreta que la norma reglamentaria no exigía la comparecencia “en cuerpo presente” de Correa y defiende la validez de su aparición a través de una videoconferencia y del uso de su firma electrónica.



Sin embargo, el reglamento aclara que la aceptación es personal, indelegable y en unidad de acto en la Delegación de Organizaciones Políticas del CNE, para dignidades nacionales, como lo es la Vicepresidencia.



A través de un dispositivo electrónico, Arauz mostró un correo electrónico a través del cual supuestamente Correa envió su aceptación, con su firma electrónica, al buzón del CNE. Pero el pasado 1 de septiembre el delegado del Consejo Nacional Electoral no entregó ningún acta ni formulario oficial a Pierina Correa, quien se presentó como la apoderada del expresidente.



Arauz confirmó que insistirán con el intento de participación de Correa, cuando se abra la fase de inscripción de candidaturas, programada entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Tal como ya lo anticipó Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, recién ahí esperan la respuesta oficial del CNE, en relación a la supuesta aceptación de la precandidatura de Correa.



“Esperaremos los pronunciamientos oficiales del CNE, a partir del 18 de septiembre. Cualquier pronunciamiento de los consejeros, analistas, no es vinculante”, manifestó Arauz. Uno de los requisitos para proceder a la inscripción es que los candidatos hayan salido de primarias y que hayan aceptado sus precandidaturas, conforme lo establece el reglamento.



Si esa estrategia fracasa, Arauz reconoció que se manejan otros perfiles para un posible reemplazo de la precandidatura de Correa, pero evitó anticipar nombres. El presidenciable también habló sobre la audiencia de casación del caso sobornos, en donde Correa se juega su opción de seguir en carrera electoral. El expresidente fue condenado, en dos instancias previas, a ocho años de prisión por cohecho. Si se ratifica el fallo, quedaría imposibilitado de participar en la contienda.



Sin embargo, Arauz anticipó que ingresarán recursos legales para dilatar el proceso y ganar tiempo para Correa. Habló de realizar solicitudes de aclaración y demás trámites que faculta el proceso legal “para tener un mayor marguen y garantizar la presencia del economista Rafael Correa en el binomio”.



Además, ofreció llevar el caso a instancias internacionales y comparó a la celeridad del proceso con un Record Guinness. “También estamos preparados ante esta intención de manipular la justicia”, manifestó.