Andrés Arauz: ‘No permitamos que ninguna decisión modifique el calendario electoral, la segunda vuelta debe realizarse el 11 de abril’

Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), calificó como “un atentado a la democracia” a la recolección del contenido digital de la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que anunció la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este domingo 21 de febrero del 2021, en una rueda de prensa, en Guayaquil, Arauz señaló que la acción es una “intromisión e interferencia” en el proceso electoral. Y que es abiertamente ilegal.



“La diligencia solicitada por la Fiscalía de realizar una pericia al sistema informático en medio del proceso electoral debe verse como una intromisión; viola el artículo 16 del Código de la Democracia”, señaló Andrés Arauz, quién participa en la contienda electoral con el respaldo del expresidente Rafael Correa.



En el artículo 16 del Código de la Democracia (Ley Orgánica Electoral de Ecuador) reza: “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.



Sin embargo, el artículo 19 de la misma normativa contempla que los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral no podrán ser procesados, excepto en casos de “delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género”.



La Fiscalía, según el artículo 195 de la Constitución, es la única institución del Estado con atribuciones para dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal en Ecuador.



Para el candidato presidencial de la alianza Unes, la pericia al sistema informático dispuesta por la Fiscalía es una interferencia en las elecciones; por ello, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que actúe de forma “expedita” para que aplique “sanciones” a las autoridades de la Fiscalía y de la Contraloría.



Arauz solicitó además que se respeten los resultados del 7 de febrero de 2021 y que no se interrumpiera la dinámica del proceso electoral para que se realice la segunda vuelta el próximo 11 de abril.



“De esta manera se culmina el proceso democrático del país. No permitamos que ninguna decisión modifique el calendario electoral, la segunda vuelta debe realizarse”, ratificó Arauz.



“Nosotros como organización política hemos presentado ya, en horas de la madrugada a través de medios electrónicos y de forma física, la queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por esta grosera violación de la ley por parte de las autoridades en el proceso electoral”, indicó Arauz.



La madrugada de este domingo 21 de febrero, el CNE proclamó los resultados oficiales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República. El postulante Andrés Arauz, de Unes, obtuvo el 32,72% de la votación, seguido de Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, con 19,75% de los votos. Según el organismo electoral, Arauz y Lasso “pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril”.



La Fiscalía presentó un oficio y que fue remitido ayer, sábado 20 de febrero del 2021, y está firmado por la fiscal Diana Salazar. En el documento se señala que la información que se obtendrá está restringida al proceso electoral del pasado 7 de febrero en el que se votó por presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales, además de parlamentarios andinos.



Según la Fiscalía, realizará una pericia informática forense. El objetivo, dijo, es identificar a los usuarios configurados en el sistema, los perfiles y los permisos asignados.



También se generará un reporte sobre las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral del Guayas. Así también se preservará la base de datos que administra el sistema informático electoral.



También el contralor General del Estado, Pablo Celi, envió un oficio al CNE, en el que informaba sobre el inicio de una auditoría al sistema informático de este ente utilizado para las elecciones del 7 de febrero pasado.



En la rueda de prensa en Guayaquil, Arauz estuvo acompañado de Pierina Correa, candidata a asambleísta nacional por la alianza Unes y otros dirigentes, en la mesa principal. Pero decenas de simpatizantes asistieron al evento que se realizó en la sede de campaña del Distrito 2 de Centro Democrático, ubicada frente al Estado Alberto Spencer, en Guayaquil.



La rueda de prensa terminó en una aglomeración y sin respetarse el distanciamiento social ni otras medidas de bioseguridad. Al momento de la salida del candidato, los militantes generaron tumultos.