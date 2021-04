Andrés Arauz dice que en su conteo rápido ‘triunfó’ en el balotaje y llama a los militantes de Unes a estar movilizados

La sede de Unión por la Esperanza(Unes), ubicada en la calle Piedrahita, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (norte de Quito), fue el escenario escogido por la alianza 1-5 para esperar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador.

Pasadas las 17:00 de este domingo 11 de abril del 2021, Andrés Arauz, candidato presidencial de Unes, se reunió con su equipo de campaña y anunció que supuestamente ganó la segunda vuelta de elecciones, con 1,6 puntos de diferencia sobre Guillermo Lasso, candidato de Creo-PSC. “Compañeros, compañeras, el día de hoy triunfamos, ahí está la encuesta a boca de urna que nos da la diferencia entre nuestra candidatura y la del banquero, sí, está dentro del margen de error que son más de 10 000 casos”.



Arauz arremetió contra la encuesta a boca de urna de Cedatos, que da la victoria a Lasso, por supuestamente tratar de “dominar la narrativa mediática”. El candidato de Unes dijo que el exit poll de Clima Social “por responsabilidad técnica” decidió no anunciar resultados del muestreo “porque está dentro” del margen de error”. La empresa maneja un “empate técnico” entre Arauz y Lasso. Sin embargo, el aspirante de la alianza 1-5 señaló que en dicho muestreo “la tendencia ha sido a favor de Andrés Arauz”.



El presidenciable ofreció presentar los resultados del control electoral efectuado por los delegados de Unes, en el que participaron, según dijo, unos 39 000 delegados. “Esperamos que en 40 o 45 minuto podamos tener información oficial de los delegados que, con ese conteo rápido, harán un anuncio donde se ratificará el triunfo del pueblo ecuatoriano”.



Arauz pidió a sus seguidores que “no se dejen engañar por una encuestadora que ha mentido en el pasado”, en referencia a Cedatos. Sin embargo, indicó que el resultado que cuenta es el que emita oficialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a sus adherentes a estar “vigilantes, organizados, movilizados y de ser el caso a poder expresarnos libremente como lo permite la Constitución.



Arauz pidió que no se dé un 'uso político' a las encuestas de boca de urna



Horas antes, a las 15:00, el candidato presidencial Arauz, acudió al Colegio Santo Domingo de Guzmán, en Quito, para obtener un certificado de presentación a la segunda vuelta de las elecciones, ya que el aspirante no puede sufragar por estar empadronado en México.



Allí se refirió a los exit poll, antes de que concluya la jornada electoral. “Nosotros queremos advertir a la ciudadanía que no se haga uso político a las encuestas de boca de urna, sino que más bien esperemos a los resultados oficiales”.



Sin embargo, anticipó que después de las 17:00, cuando concluya la jornada de sufragio, Unes sí hará públicos sus resultados “a partir del conteo rápido que hemos venido construyendo con nuestros delegados en territorio”.



Aseguró que estarán pendientes de los resultados oficiales y se mostró “con espíritu triunfante, con tranquilidad y muy motivado” por la respuesta ciudadana. “Pero insisto, no queremos que, como ocurrió en el 2017, con una manipulación política, quieran dar resultados que no se ajustan a la realidad, que fueron certificados por la Organización de Estados Americanos, así como van a hacer en esta ocasión”.



En la inauguración de la jornada, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que concluida la hora de votación, y contados los votos en las juntas receptoras, la ciudadanía podrá observar los primeros resultados oficiales a partir de las 19:00 y "cuya transmisión no se interrumpirá en ningún momento".