Votación estrecha en la Asamblea abrió la puerta a posibles comparecencias por caso Andrés Arauz-BCE

“Con las justas, pero pasó”. Así reaccionó el asambleísta Homero Castanier, de Creo, después de que logró reunir 70 votos en el Pleno para el debate de posibles comparecencias sobre la relación laboral que mantuvo el ahora candidato presidencial, Andrés Arauz (Unes), con el Banco Central del Ecuador (BCE).

El pedido fue aprobado este martes 30 de marzo del 2021 con los votos de las bancadas de Creo, el Partido Social Cristiano, algunos independientes y 13 de Alianza País (AP), entre estos el presidente, César Litardo.



Si faltaba uno de ellos, no había la mayoría absoluta que exige la ley y no podía ser incluido en el orden del día de la sesión 698 del Pleno que se instaló esta tarde, aunque Litardo dejó el tema para luego de que se agoten otros seis puntos preestablecidos, entre ellos, las reformas a la Ley de Energía Eléctrica y Legalización de Tierras que continuaban hasta el cierre de esta nota.



La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra, mientras que otros 21 asambleístas como Elizabeth Cabezas y María José Carrión, exAP, se abstuvieron al igual que Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática. Esteban Albornoz y José Serrano (AP), al igual que Jaime Olivo (PK) y otros 10 legisladores no estuvieron en la votación.

La intención de Castanier es que la Asamblea apruebe una resolución y reciba la comparecencia de las autoridades del BCE y del Ministerio de Trabajo “para que aclaren los privilegios de Arauz en su vinculación, comisiones y liquidación”, según dijo.



Arauz formó parte de la nómina del Banco Central hasta mayo de 2020 cuando se le aplicó la figura de compra obligatoria de renuncia. Recibió una liquidación de USD 27 583, según documentos que están en la web de la institución, aunque de los 12 años en funciones 10 estuvo con licencias en otras posiciones e instituciones con licencias.