Andrés Arauz dice que acuerdo con FMI debe ajustarse a nueva realidad

El candidato presidencial de la Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, precisó este viernes 19 de febrero de 2021 los alcances del diálogo que mantuvo esta semana con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Arauz sostuvo que el mundo está viviendo una crisis y se están realizando cambios paradigmáticos, lo que supone que se apliquen reglas con nuevos elementos que tienen que ver con el rol de los estados apoyando a sus ciudadanos.



“Sobre la base de ese contexto hemos conversado con ellos (con el FMI) y hemos visto la opción para que en efecto el acuerdo pueda contemplar esta nueva realidad”, manifestó en Ecuavisa.



En septiembre pasado, el Directorio de este organismo aprobó con el Gobierno de Lenín Moreno un acuerdo para que el país accediera, de manera excepcional, a USD 6 500 millones para enfrentar la crisis derivada del covid-19.



Sin embargo, Arauz advirtió al FMI que no se podrá implementar un recorte del gasto fiscal de tres puntos del PIB en un año, y aseguró que hay la predisposición en este organismo para analizar este aspecto.



“También hemos dicho que tiene que aplicarse la Constitución del Ecuador como el marco legal correspondiente para este acuerdo y también hemos mostrado nuestra preocupación permanente sobre la salida de dólares que existe en el país y que debe preservarse en el Ecuador para que la dolarización se fortalezca.”



El candidato, según recogió su equipo de campaña, comunicó a la entidad mundial sobre su propuesta de inversión pública en temas como conectividad y cambio de la matriz energética.



“Esos elementos son consensos a nivel mundial y obviamente fueron recibidos con beneplácito y con entusiasmo no solo por los funcionarios sino por los inversionistas”, acotó Arauz.



“Un hecho muy importante”, agregó en la entrevista, “luego de meses y meses de un esfuerzo que hemos hecho nosotros en el Congreso de Estados Unidos y a nivel mundial con muchos socios y amigos, finalmente parece que en estas semanas el Fondo Monetario Internacional va a emitir más de 500 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro que es un dinero que se distribuirá a los distintos países del mundo y una parte le llegará al Ecuador a partir de nuestra gestión”.



Por otra parte, Arauz manifestó que no le preocupa competir en el balotaje con Yaku Pérez (Pachakutik) o Guillermo Lasso (Creo) y que un posible recuento se debe aplicar en el marco de la ley.



Aseveró que su partido mantiene conversaciones con la Izquierda Democrática y Pachakutik para consolidar un bloque de unidad progresista, que va a apuntar al desarrollo del Ecuador, aunque sus dirigentes lo han negado.