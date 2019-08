Menores aranceles para 25 grupos de artículos deportivos

LEA TAMBIÉN

Calzado especial, cascos, pelotas, raquetas y más artículos deportivos importados tendrán menores costos, a causa de la reducción de aranceles dispuesta por el Comité de Comercio Exterior (Comex).

La resolución 019-201 del Comex, publicada en el Registro Oficial el 12 de agosto de 2019, establece la disminución de aranceles a 15% al calzado técnico especializado y a 0% a los implementos deportivos. El primer grupo estaba gravado con una arancel mixto del 10% más USD 6 por cada par. El segundo, en cambio, tenía aranceles del 25 y 30%.



Con esta medida, el Gobierno pretende incentivar la práctica de deportes. “El consumidor final tendrá acceso a productos de calidad a un precio mucho más conveniente”, comentó el pasado martes 13 de agosto de 2019 Iván Ontaneda, ministro de la Producción y presidente del Comex.



La disposición no se limita a federaciones o asociaciones deportivas ni es exclusiva para deportistas profesionales. Está dirigida a todos los comerciantes que importan este tipo de productos y será de acceso para toda la ciudadanía.



Entre los productos que resultan beneficiados con la medida están: calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, atletismo, fútbol y más; cascos de seguridad, cadenas de rodillos; bicicletas de materiales no ferrosos (a base de hierro); inflables; y materiales para béisbol y sóftbol.



Para acceder a la rebaja y previo al embarque de las mercancías, el importador deberá realizar un trámite en la Secretaría del Deporte, que es la entidad encargada de administrar esta resolución.



Deberá llenar el Formulario para la Importación de Calzado e Implementos Deportivos Especializados, donde constarán los códigos de los productos que serán descargados de la página web de la Secretaría, por cada importación.



Adicionalmente, debe presentar el catálogo de los productos, declaración juramentada, los documentos que respalden esta información (por ejemplo, muestras de calzado o fichas técnicas), que se entregarán a la Secretaría. El formulario deberá ser validado en un plazo de cinco días hábiles desde su recepción.



El importador que no desee acogerse al beneficio podrá nacionalizar sus mercancías bajo las subpartidas arancelarias en las cuales no se clasifican el calzado e implementos deportivos especializados.



El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) contrastará la información presentada en el Certificado para la Importación de Calzado e Implementos Deportivos Especializados, otorgado por la Secretaría. Para cualquier otro calzado e implementos se aplicará el arancel vigente.



El trámite será manual hasta que se automatice en la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) para el Comercio Exterior. El Senae se encargará de los procesos.



La Secretaría del Deporte aún no se ha pronunciado sobre la resolución, aunque en redes sociales su titular, Andrea Sotomayor, reiteró que uno de los principales objetivos del Gobierno es “impulsar el deporte en la ciudadanía”.



La medida despertó expectativas favorables en consumidores y locales comerciales.



Micaela Salazar es una universitaria de 23 años que practica crossfit desde junio del 2018. En esa fecha compró zapatos especiales para esta disciplina. El costo del calzado sobrepasaba los USD 80, que ella no pudo costear, así que pidió ayuda a sus padres. No pudo comprar las muñequeras ni rodilleras, por ser “muy caras”.



Para Salazar, la baja de aranceles es beneficiosa porque ahora estos artículos estarán “al alcance de más personas”.



Si bien el efecto directo será una reducción en el precio final a los usuarios, esto no ocurriría de forma inmediata, explica Jhada Shao, jefa de importaciones de Kao Sport, quien calificó a la decisión como “positiva”. Esta firma importa zapatos e implementos del mercado asiático.



Shao estima que el beneficio al consumidor en precios se verá en unos 10 a 12 meses, ya que existe mercadería en ‘stock’. En cuanto al trámite, dijo que hay algunos temas que deberán ser aclarados, en la presentación de muestras, antes de la importación.



David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que los zapatos que importa Ecuador tienen una de las cargas arancelarias más altas de la región. Aunque la reciente baja es positiva, cree que la reforma arancelaria debería ser integral; es decir, incluir a bienes de capital y materias primas. El técnico agrega que el acceso al beneficio de la reciente desgravación debió ser directa y no someterlo a trámites.