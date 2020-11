Arabia Saudí vacunará gratis contra la covid-19 al 70% de su población

El Ministerio de Salud saudí anunció este lunes 23 de noviembre de 2020 que el 70% de la población que no estuvo expuesta a la covid-19 será vacunada y de forma gratuita antes de que acabe 2021 con el objetivo de volver a la normalidad previa a la pandemia.

"Aspiramos, si Dios quiere, a cubrir hasta el 70% de los ciudadanos y residentes en el reino de Arabia Saudí durante los próximos meses, si Dios quiere, para finales de 2021. Se supone que al menos el 70 por ciento de la población que no estuvo expuesta al virus debe estar vacunada", afirmó hoy el ministro adjunto del Ministerio de Salud, Abdulá Assiri, en una entrevista con la televisión estatal saudí.



Assiri no precisó a cual de las vacunas se va a recurrir en Arabia Saudí, pero insistió en que "estará disponible para todos de forma gratuita".



Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Salud, Mohamed al Abdali, aseguró hoy en una rueda de prensa que el reino "será uno de los primeros países en recibir la vacuna cuando se cumplan y aprueben las principales condiciones" para su distribución, aunque no ofreció más detalles al respecto.



Según el recuento del Ministerio de salud de hoy, en Arabia Saudí se han registrado 335 489 casos de covid-19 desde la primera infección detectada, de ellos 5 877 están activos y 5 976 fueron mortales.



Este anuncio se produce un día después del final de la cumbre virtual del G20, que Arabia Saudí presidió y en la que se hizo hincapié en el acceso a la vacuna contra la covid-19 para todo el mundo.



Hoy se ha anunciado que la vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene la covid-19 en un 70,4% de los casos, según resultados preliminares difundidos este lunes, lo que se añade a una lista de candidatas que ya han anunciado su efectividad.