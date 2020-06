Arabia Saudita limita a 1 000 fieles la participación en la gran peregrinación a La Meca

LEA TAMBIÉN

Arabia Saudita va a limitar a mil fieles residentes en su territorio la participación en la gran peregrinación a La Meca este año, anunciaron el martes 23 de junio del 2020 las autoridades del país, que ya habían previsto medidas drásticas debido a la pandemia.

“El número de peregrinos será de en torno al millar, algo más, algo menos”, dijo Mohammed Benten, ministro de Hach o peregrinación a La Meca, en una rueda de prensa.



“El número no llegará a los 10 000 o 100 000”, garantizó.



La peregrinación prevista a finales de julio se limitará a fieles de menos de 65 años y que no sufren enfermedades crónicas, indicó por su parte el ministro de Salud Tawfik al-Rabiah, durante esta rueda de prensa.



Solamente podrán participar en el hach las personas “que se encuentran dentro del reino”, con el fin de evitar contagios.



El Ministro del Hach no dio más detalles de los criterios se tendrán en cuenta para elegir a los peregrinos.



Todas las personas que participen en la peregrinación tendrán que someterse a una prueba para saber si están infectados por el covid-19, antes de llegar a La Meca. Y después, tendrán que respetar una cuarentena en sus casas, agregó.



Arabia Saudita decidió el lunes 22 de junio mantener esta peregrinación pero con un número muy limitado de fieles, en un momento en que la pandemia se acelera en varias partes del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El año pasado 2,5 millones de musulmanes del mundo entero acudieron a La Meca, una de las citas religiosas más importantes del mundo, según cifras oficiales.



En Arabia Saudita se han registrado 161 000 personas contagiadas por el covid-19, de las que 1 307 fallecieron.