Un hombre fue apuñalado al interior de un night club en Alangasí, informa la Policía Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Momentos de conmoción se vivieron en los alrededores de un night club ubicado en el barrio La Concepción de Alangasí, una parroquia de 25 000 habitantes ubicada en el valle de Los Chillos, al oriente de Quito.

La Policía Nacional informó que Neyfer C., de 30 años, fue apuñalado al interior de ese establecimiento la madrugada del martes 11 de junio del 2019. Cuando los agentes llegaron a ese lugar para verificar lo que ocurrió, la víctima tenía cinco heridas en la espalda y lo encontraron tendido sobre la calle.



Los uniformados ingresaron al centro nocturno y se contactaron con los amigos del agredido. Según dijo la Policía, ellos les contaron que “dentro del establecimiento se localizaban los causantes del suceso (un ataque con arma blanca)”.



Uno de ellos reconoció a los sospechosos. Edison F., Pablo B., Jefferson C. y Patricio R. fueron detenidos para las investigaciones. Uno de los apresados es el administrador del night club. "El lugar funcionaba pese a que fue clausurado”, manifestó el coronel Vidal Olmedo, comandante de Policía del valle de Los Chillos.



La Fiscalía de Rumiñahui investiga el hecho. Neyfer C. fue trasladado a un centro asistencial en donde lo intervinieron quirúrgicamente. Tenía heridas cortopunzantes en la región pulmonar.



La audiencia de flagrancia en contra de los cuatro detenidos se realizó este miércoles 12 de junio del 2019. Pablo B. fue liberado inmediatamente porque la Fiscalía no formuló cargos.



De otro lado, el juez de lo Penal del cantón Rumiñahui inició una instrucción fiscal que durará 30 días, por tentativa de asesinato, contra los otros tres sospechosos y ordenó prisión preventiva. Los trasladaron al centro de detención de El Inca, en el norte de Quito.