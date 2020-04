Conozca cómo aplicar al seguro de desempleo, que se entregará de manera más ágil por la emergencia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El tiempo para acceder al seguro de desempleo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se reducirá. En la actualidad, el afiliado que solicita el servicio debe tener, al menos, 60 días cesante. Ante la crisis económica, el Gobierno anunció que el tiempo mínimo de desempleo será de una semana (7 días).

La medida forma parte del programa del Estado, cuyas líneas generales se presentaron el pasado 10 de abril, con el que se espera hacerle frente a la crisis económica.



Además, el Ejecutivo plantea ampliar la cobertura a los afiliados sin relación de dependencia y a los afiliados voluntarios residentes en Ecuador.



Si desea aplicar a este beneficio, el primer requisito es que los trabajadores en relación de dependencia hayan sido removidos de sus cargos por causas ajenas a su voluntad. No aplica cuando se trata de renuncias voluntarias.



El trámite se lo puede hacer mediante la página web del IESS. El afiliado debe tener registradas, como mínimo, 24 aportaciones (las 6 últimas consecutivas).



Una vez aprobada la solicitud, la persona recibirá a su cuenta bancaria, por cinco meses, el equivalente al 70% del salario básico unificado (USD 280).



A esto se suma un monto variable de los recursos que el afiliado disponga en su cuenta individual de cesantía. Esta podrá aplicar siempre y cuando el dinero no esté como garantía de créditos quirografarios.



El ministro de Economía, Richard Martínez, aclaró que estas reformas requieren de la aprobación del Consejo Directivo del IESS. Hasta el momento, el Seguro Social no ha difundido detalles adicionales.



El seguro de desempleo tiene capacidad para cubrir a 550 000 personas.

Según cifras oficiales, la emergencia sanitaria por la covid provocaría que se pierdan 508 000 plazas de trabajo y que 233 000 personas pasen a la informalidad.



El beneficio de seguro de desempleo existe en el país desde 2016 y actualmente es válido para los afiliados bajo relación de dependencia. Durante los tres primeros meses de este 2020, 20 430 afiliados solicitaron el seguro.