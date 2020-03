El 27% de los GAD ha aplicado la silla vacía en cinco años

LEA TAMBIÉN

Han transcurrido 11 años desde que en la Constitución de Montecristi se estableció la silla vacía como mecanismo de participación ciudadana. En la práctica, los datos muestran que la mayoría de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no lo utilizan.

La Secretaría de Participación del Consejo de Participación (Cpccs) hizo un informe sobre el uso de este mecanismo entre los años 2014 y 2018, con base en los reportes de rendición de cuentas de los GAD.

El estudio determina que los GAD que implementan la silla vacía representan el 27,34% del total de juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas del país. El resto o no lo ha usado o no ha reportado esa información.

Todavía no existen los datos del 2019 ya que las entidades públicas tienen hasta abril del 2020 para remitir su rendición de cuentas, según lo explicó la consejera del Cpccs Ibeth Estupiñán.

Sin embargo, la vocal considera que la tendencia hacia el no uso del mecanismo se mantendrá. Una razón para esto, dijo, es el cambio de las autoridades seccionales durante el año pasado “quienes todavía están conociendo sobre esta figura”.

Un dato importante del informe es que la implementación de la silla vacía ha bajado del 29% en 2014 al 19% en el 2018. El 2015 fue el año en el que más se implementó. Ese año, “el 34%de los GAD afirmó haberlo hecho”, reza el informe del Cpccs.

Esta forma de participación se configuró con la Constitución del 2008. La regula el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), aprobado en el 2010; también la Ley de Participación Ciudadana.



La silla vacía permite que un ciudadano o representante de un colectivo participe en las decisiones de los GAD con voz y voto. Quien la ocupe “está sujeto a responsabilidades administrativas, civiles y penales”, dice la Ley.

El informe del Cpccs también determina que las juntas parroquiales son el nivel de gobierno que menos utiliza la silla vacía. “En promedio, con base en los años del estudio, un 70,53% no lo implementa”, señala el Cpccs.



Yilda Rivera, presidenta del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), señaló que el presupuesto y las competencias que manejan las juntas son básicos. “Hay un desinterés de la gente por participar. Las Juntas tenemos competencias básicas que no necesitan de tanta aprobación ni sillas vacías”, señaló.



En las alcaldías, la brecha entre los que lo han implementado y los que no es menor. Sin embargo, se mantiene la tendencia de que es menor el número de los GAD municipales que lo han implementado. Solo en el 38,19% de este nivel de gobierno se usó la silla vacía.



La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) señaló que no ha existido la voluntad de las autoridades para promover este mecanismo. También indicó que el Cpccs no ha trabajado en una mayor difusión como órgano rector de la participación en el país.



La Ley establece que la silla vacía se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo GAD. Según la AME, el 95% de los 221 municipios del país cuenta con una ordenanza que regula este mecanismo.



Quito es uno de los municipios que cuenta con una normativa para el uso de la silla vacía. Patricio Arboleda representa a la Asociación de Publicidad Móvil del Ecuador. El pasado 13 de febrero fue parte de la discusión de la ordenanza sobre la publicidad en buses.



“Para el alcalde Jorge Yunda fue una sorpresa cuando le informaron que en la sesión participaría yo. Hubo concejales que no estaban familiarizados con el tema; sin embargo, después de que se les explicó pudimos participar de mejor manera”.



Esta asociación se enteró de este mecanismo por sus propios medios. “Con el jurídico de la Asociación encontramos este recurso que nos permitía tener voz y voto”, contó Arboleda.

Los Gobiernos Provinciales son los que han reducido más han utilizado la silla vacía. El 49, 17% de estas instituciones implementó este mecanismo.

Tanto la AME como el Conagopare trabajan en un plan para la difusión de la herramienta. En el caso de la segunda entidad, lo hace directamente con el Cpccs.

Estupiñán dijo que en el Cpccs se trabaja en una ordenanza modelo para que los GAD que aún no han regulado el tema lo puedan hacer definitivamente.