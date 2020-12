Así se aplicarán las restricciones en los feriados de Navidad y Año Nuevo

El país se alista para dos feriados, por Navidad y fin de año, ya que el 25 de diciembre del 2020 como el 1 de enero del 2021 son días de descanso obligatorio no recuperables para la jornada laboral.

Por esa razón, las restricciones que rigen actualmente en algunas ciudades se flexibilizarán, pero se aplicarán otras medidas con el objetivo de evitar las aglomeraciones.



Para el feriado de Navidad (25 de diciembre)



Las clases serán hasta el 24 de diciembre



Según el Ministerio de Educación, el último día de clases en este mes será el jueves 24 de diciembre. A partir del 25 de diciembre y hasta el 3 de enero, los estudiantes tendrán un corto período de descanso. El regreso a clases regulares será el 4 de enero del 2021.



Restricción vehicular



En algunas localidades del país se aplicarán restricciones a la movilidad, principalmente en la noche, como en Ambato (de 23:00 a 05:00) y Santo Domingo de los Tsáchilas (de 24:00 a 05:00).



En otros cantones costeros como Pedernales y General Villamil (Playas) habrá restricción para autos particulares por número de placa. En Pedernales, por ejemplo, el 24 de diciembre no podrán circular los vehículos con placas que terminan en número par y el 25 de diciembre, no transitarán los impares.



En Quito no habrá restricción de placas sólo los días del feriado. Los días previos a Navidad, como el jueves 24 de diciembre, se aplicará la restricción actual por lo que ese día solo podrán circular los automotores que terminan en 2,4,6,8 y 0.



Horarios para visitar las playas



Los principales balnearios del país también tendrán nuevas medidas. En Esmeraldas, las seis playas turísticas de Atacames estarán habilitadas desde las 08:00 hasta las 03:00 de lunes a sábado y los domingos hasta la medianoche. En Manabí hay 26 playas habilitadas por horarios de entre las 07:00 y las 18:00. En ambas provincias se aplicarán controles y se regulará el aforo en las playas.



En General Villamil se abrirá la playa de 07:00 hasta las 16:00.



Medidas en otras ciudades



Las fiestas, programas navideños, novenas y Pases del Niño están suspendidos en varias ciudades como Ambato, Riobamba, Baños de Agua Santa, Manta e Ibarra.



Los bares, discotecas y karaokes seguirán cerrados en Guayaquil. En Ambato, estos locales se cerrarán los días 24 y 25 de diciembre. En Ibarra está prohibida la venta de licor los días 24 y 25 de diciembre.





Para el feriado de Año Nuevo (1 de enero 2021)



Medidas en otras ciudades



Están suspendidos los programas por fin de año en ciudades como Riobamba, Ibarra y Ambato. En Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante no se realizarán los festejos tradicionales de esta fecha, como la Fiesta de Inocentes.



En Guayaquil no se realizará la exhibición de monigotes gigantes y los bares, discotecas y karaokes seguirán cerrados en Guayaquil. En Ambato, estos locales se cerrarán los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. En Ibarra está prohibida la venta de licor en esos mismos días.



Restricción vehicular



Para fin de año se mantienen las restricciones a la movilidad en Ambato (de 23:00 a 05:00) y Santo Domingo de los Tsáchilas (de 24:00 a 05:00).



En Pedernales, el 31 de diciembre no podrán circular los vehículos con placas que terminan en número par y el 1 de enero del 2021, no transitarán los impares.



En Quito, sólo hay libre circulación el viernes 1 de enero del 2021. Para el jueves 31 de diciembre se aplicará la restricción actual, por lo que ese día solo podrán circular los automotores que terminan en 2,4,6,8 y 0.



Horarios para visitar las playas



Para fin de año se mantienen los mismos horarios de apertura en las seis playas de Esmeraldas, las 26 playas habilitadas de Manabí y en Guayas (General Villamil). En Salinas, la playa no estará habilitada a los turistas el 31 de diciembre y 1 de enero. El resto de días podrán ingresar los turistas de 08:00 a 15:00.